2025 model Peugeot e-5008 çıktı! Fiyatı ne kadar?

Elektrikli Devrim: Peugeot e-5008'in Ortaya Çıkışı

Peugeot'un ikinci nesil 5008 modelinin yerini alacak tamamen yeni e-5008, test sürüşleri sırasında ilk kez görüntülendi. Soğuk hava testlerinde yakalanan bu model, Peugeot'un elektrikli araç (EV) alanındaki iddialı adımlarını gözler önüne seriyor. Yeni e-5008, daha dik bir ön tasarıma, ince LED farlara ve karmaşık bir gündüz farı (DRL) imzasına sahip olacak şekilde tasarlandı. Bu yenilikler, aracın hem estetik hem de fonksiyonel anlamda üstün bir deneyim sunmasını amaçlıyor.

Teknoloji ve Tasarımın Buluşması

Yeni e-5008, PSA'nın EMP2 platformundan Stellantis'in STLA Medium platformuna geçiş yaparak, daha geniş bir iç mekan ve geliştirilmiş kargo alanı sunuyor. Bu değişiklik, aracın çeşitli güç aktarma organlarına ev sahipliği yapabilmesine olanak tanıyor. Elektrikli motor seçenekleri, gelecekteki kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik olarak 73 kWh ve 98 kWh'lik iki pil seçeneği ile sunulacak. Bu, aracın tam şarj ile 400 mil (yaklaşık 640 km) menzile ulaşabilmesini beklediğimiz anlamına geliyor.

Çevreci Güç ve Performans

Peugeot e-5008, çevre dostu bir sürüş deneyimi sunarken performanstan ödün vermeyen bir yapıya sahip. Elektrikli modelin yanı sıra, içten yanmalı motor seçeneklerine de sahip olacak e-5008, kullanıcılarına çeşitlilik ve esneklik sunuyor. Bu, Peugeot'un sürdürülebilir mobiliteye olan bağlılığını ve teknolojik yenilikleri kullanıcılarına sunma arzusunu gösteriyor.

Rakiplere Meydan Okuyan Yenilikçilik

Peugeot e-5008, orta boy crossover segmentindeki rakiplerine kıyasla önemli bir avantaj sunuyor. Elektrikli ve içten yanmalı motor seçeneklerinin birleşimi, bu modeli pazarda öne çıkarıyor. Jeep Compass gibi rakiplerine karşı ciddi bir rekabet oluşturacak olan e-5008, Stellantis grubunun güçlü bir üyesi olarak otomobil piyasasında iddialı bir konuma sahip.



Fiyatı Ne Olacak? Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

2024 sonunda piyasaya sürülmesi beklenen 2025 model Peugeot e-5008, fiyatının ise ne olacığı şuan için belirsiz.

Piyasaya Sürülme ve Beklentiler

Peugeot, yeni e-5008 modelinin piyasaya sürülme tarihini henüz açıklamasa da, 2024'ün sonlarına doğru teslimatların başlaması bekleniyor. Bu, otomobil severler ve çevre dostu araç arayışındaki kullanıcılar için heyecan verici bir gelişme. Peugeot e-5008, sürdürülebilirlik, performans ve estetik tasarımı bir arada sunarak otomobil piyasasında yeni bir dönem başlatıyor.