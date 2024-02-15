- Olay Entrika

Geçen haftanın en çok izlenen dizileri açıklandı

Geçtiğimiz hafta Türk televizyonlarında en çok izlenen diziler belli oldu. 4 - 10 Şubat 2024 tarihleri arasında prime time kuşağında reytingler zirveye ulaşan diziler, izleyicilerin beğenisini kazandı. Box Office Türkiye'nin verilerine göre, dram, aşk ve sosyal içerikli hikayeler ekranların en çok izlenen yapımları oldu.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Geçen haftanın en çok izlenen dizileri açıklandı mask
Geçen haftanın en çok izlenen dizileri açıklandı
Geçen haftanın en çok izlenen dizileri açıklandı
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İnci Taneleri Zirvede

Kanal D'nin sevilen dizisi "İnci Taneleri", geçtiğimiz haftanın en çok izlenen dizisi olarak zirveye oturdu. Perşembe günlerinin vazgeçilmezi haline gelen yapım, 3. bölümüyle 13,02 reyting alarak büyük bir başarıya imza attı. Hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken İnci Taneleri, izleyicilerden tam not aldı.

Geçen haftanın en çok izlenen dizileri açıklandı

Kızılcık Şerbeti Takipte

Show TV'nin beğenilen dizisi "Kızılcık Şerbeti", listeye ikinci sıradan giriş yaptı. Aşk ve dramın iç içe geçtiği hikayesiyle Cuma akşamlarının fenomeni haline gelen dizi, 50. bölümüyle 11,09 reyting alarak izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Geçen haftanın en çok izlenen dizileri açıklandı

Kızıl Goncalar Tartışmaları Aşarak Üçüncülüğe Yerleşti

NOW TV'nin dikkat çekici dizisi "Kızıl Goncalar", tartışmalara konu olan senaryosu ile pazartesi günlerinin en çok izlenen üçüncü yapımı oldu. Tarikatların yaşantısına odaklanan ve toplumsal birçok konuyu gündeme taşıyan dizi, 5. bölümü ile 9,73 reyting aldı.Geçen haftanın en çok izlenen dizileri açıklandı

Diğer Popüler Yapımlar

Listede yer alan diğer yapımlar ise şu şekilde sıralandı: "Gönül Dağı" 8,55 reyting ile dördüncü, "Kuruluş Osman" 6,36 ile beşinci, "Yalı Çapkını" 6,14 ile altıncı, "Yargı" 6,05 ile yedinci, "Sandık Kokusu" 5,65 ile sekizinci, "Teşkilat" 5,42 ile dokuzuncu ve "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" 5,19 ile onuncu oldu.

Bu veriler, Türk televizyonlarında izleyicilerin tercihlerinin ne yönde olduğunu ve çeşitli temalardaki dizilerin popülerliğini ortaya koyuyor.

# dizi

15 Şub 2024 - 17:18 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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