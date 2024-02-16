16 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak hava durumu

Mevsim normalleri devam ediyor

Bolu ve çevresinde yaşayanlar mevsim normalleri dahilinde bir hava durumu ile karşı karşıya. Ancak, beklenen kar yağışı, bölge sakinlerini ve ziyaretçilerini heyecanlandırıyor.

Hazırlıklı olun, güvenli seyahat edin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olası kar yağışı ve yağmurlu hava koşullarına karşı vatandaşları uyarıyor. Sürücülerin daha dikkatli olmaları ve güvenlik önlemlerini artırmaları gerektiği vurgulanıyor. Hava durumu değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak, günlük planlamalar için kritik bir öneme sahip.

Güncel hava durumu takibi önem taşıyor

Bolu ve çevresindeki illerde yaşayanlar ve bu bölgelere seyahat etmeyi planlayanlar için, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu güncellemelerini takip etmek büyük önem taşıyor. Güncel bilgiler, herkesin günlük planlarını daha sağlıklı yapabilmesi ve güvende kalabilmesi için önemlidir.

Bu kapsamda, bölgeye seyahat etmeyi düşünenler ve bölge sakinleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncellemelerini yakından takip etmeli, kar yağışı ve yağmurlu hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almalıdır.

İşte il il hava durumu raporu:

16 Şubat 2024 Cuma Doğu Marmara Hava Durumu

İstanbul; En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu

Kocaeli; En yüksek: 6°C En düşük: 4°C Bulutlu

Sakarya; En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu

Düzce; En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu

16 Şubat 2024 Cuma Batı Karadeniz Hava Durumu

Bolu; En yüksek: 3°C En düşük: 3°C Karla Karışık Yağmurlu

Zonguldak: En yüksek: 9°C En düşük:7°C Bulutlu

Ankara; En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Bulutlu

Bartın; En yüksek: 8°C En düşük: 7°C Bulutlu

Karabük; En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu

Kastamonu; En yüksek: 7°C En düşük: 2°C Bulutlu