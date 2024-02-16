16 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak hava durumu

Mevsim normalleri devam ediyor
Bolu ve çevresinde yaşayanlar mevsim normalleri dahilinde bir hava durumu ile karşı karşıya. Ancak, beklenen kar yağışı, bölge sakinlerini ve ziyaretçilerini heyecanlandırıyor.
Hazırlıklı olun, güvenli seyahat edin
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olası kar yağışı ve yağmurlu hava koşullarına karşı vatandaşları uyarıyor. Sürücülerin daha dikkatli olmaları ve güvenlik önlemlerini artırmaları gerektiği vurgulanıyor. Hava durumu değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak, günlük planlamalar için kritik bir öneme sahip.
Güncel hava durumu takibi önem taşıyor
Bolu ve çevresindeki illerde yaşayanlar ve bu bölgelere seyahat etmeyi planlayanlar için, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu güncellemelerini takip etmek büyük önem taşıyor. Güncel bilgiler, herkesin günlük planlarını daha sağlıklı yapabilmesi ve güvende kalabilmesi için önemlidir.
Bu kapsamda, bölgeye seyahat etmeyi düşünenler ve bölge sakinleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncellemelerini yakından takip etmeli, kar yağışı ve yağmurlu hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almalıdır.
İşte il il hava durumu raporu:
16 Şubat 2024 Cuma Doğu Marmara Hava Durumu
İstanbul; En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu
Kocaeli; En yüksek: 6°C En düşük: 4°C Bulutlu
Sakarya; En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu
Düzce; En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu
16 Şubat 2024 Cuma Batı Karadeniz Hava Durumu
Bolu; En yüksek: 3°C En düşük: 3°C Karla Karışık Yağmurlu
Zonguldak: En yüksek: 9°C En düşük:7°C Bulutlu
Ankara; En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Bulutlu
Bartın; En yüksek: 8°C En düşük: 7°C Bulutlu
Karabük; En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu
Kastamonu; En yüksek: 7°C En düşük: 2°C Bulutlu
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.