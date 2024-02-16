İlhan Durak'ın Bolu'da ulaşım hedefleri

Bolu'nun ulaşım yol haritasında yenilikçi dönüşüm

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, seçim öncesi dönemde gerçekleştirdiği Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi ziyaretiyle, şehrin ulaşım sorunlarına yönelik kapsamlı ve yenilikçi çözümler sundu. Durak, bu ziyarette sağlık çalışanları ve vatandaşlarla bir araya gelerek, ulaşımın Bolu için önemini ve planladığı projeleri detaylandırdı.

Kapsamlı Ulaşım Master Planı ile Bolu'nun geleceği

Durak'ın vurguladığı ulaşım master planı, Bolu'da ulaşımın daha verimli ve konforlu hale getirilmesini amaçlıyor. Plan, toplu taşıma araçlarının sayısının ve kapasitesinin artırılmasını, şehir içi güzergâhların çeşitlendirilmesini içeriyor. Bu adımlar, şehir içi trafiği azaltmayı ve vatandaşların daha konforlu seyahat etmelerini hedefliyor.

Akıllı duraklar ve mobil uygulama ile devrim

Durak'ın önerdiği yenilikler arasında, toplu taşıma araçlarının mobil uygulama ile entegrasyonu ve akıllı durakların kurulması bulunuyor. Bu teknolojik adımlar, yolculara otobüs konumları, tahmini varış süreleri, haber ve hava durumu gibi anlık bilgiler sağlayacak. Mobil uygulama, şehir içi toplu taşıma, taksiler ve bisiklet kiralama noktalarını kapsayacak şekilde geniş bir entegrasyon sunacak.

Trafik sorunlarına köklü çözüm: köprülü kavşak projesi

Durak, özellikle Gölköy Üniversite kavşağında yaşanan trafik yoğunluğunu hafifletmek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla köprülü kavşak inşa edilmesini planlıyor. Bu proje, öğrenciler, hastane çalışanları ve hastaneye gelen vatandaşlar için ulaşımı kolaylaştıracak.

Bolu'da ulaşımın yeniden şekillendirilmesi

Durak'ın ulaşım vizyonu, Bolu'da yaşayan her bireyin günlük yaşamını kolaylaştıracak yenilikçi çözümlerle dolu. Toplu taşıma sistemlerinin iyileştirilmesi, akıllı duraklar ve köprülü kavşak gibi projeler, şehrin ulaşım altyapısını modernize edecek ve vatandaşların yaşam kalitesini artıracak.

Bolu için yenilikçi ulaşım vizyonu

İlhan Durak'ın ulaşım alanındaki yenilikçi adımları, Bolu'yu daha yaşanabilir, erişilebilir ve çekici bir şehir haline getirmeyi hedefliyor. Ulaşım sorunlarının çözülmesi, şehrin sosyal ve ekonomik gelişimine de olumlu katkılar sağlayacak, Bolu'yu bölgesel bir cazibe merkezi haline getirecek.