Vali Kılıç başkanlığında Karayolu Trafik Güvenliği toplantısı

Bolu Valisi Erkan Kılıç liderliğinde, şehirler arası otobüslerde yolcuların emniyet kemerlerinin kullanımı ve 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı toplantıları düzenlendi.

Toplantılar, Vali Kılıç'ın Önem Verdiği Konuları Ele Aldı

Bugün Valilik binasında gerçekleştirilen toplantılarda, Vali Kılıç, Bolu'daki trafik güvenliği konularına dikkat çekti. Abant Toplantı Salonu'nda düzenlenen "2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı Toplantısı"na ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler katılırken; ardından otobüs firmalarının temsilcilerinin de iştirakiyle "Şehirler Arası Otobüslerde Yolcuların Emniyet Kemeri Kullanımı Toplantısı" gerçekleştirildi.

Trafik Güvenliği İçin Kararlar Alındı

"Şehirler Arası Otobüslerde Yolcuların Emniyet Kemeri Kullanımı" toplantısında, otobüslerin karıştığı trafik kazalarının azaltılması ve yolcuların emniyet kemeri kullanımının artırılması için yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı Detaylarıyla İncelendi

2024-2027 dönemini kapsayan karayolu trafik güvenliği eylem planı çerçevesinde, il genelinde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar ve alınacak tedbirler detaylı olarak ele alındı. Bu önemli toplantılar, Bolu'nun trafik güvenliği konusundaki gelecek adımlarının belirlenmesine katkı sağladı.