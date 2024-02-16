Hasan Ural bu sefer kesin istifa etti

Ural'ın kesin kararı: istifa
Hasan Ural, AK Parti Dörtdivan İlçe Başkanlığı görevinden kesin bir kararla istifa ettiğini açıkladı. Daha önceki istifa kararlarını geri alan Ural, bu kez kararının arkasında durarak, siyasi hayatında yeni bir sayfa açtı.
Görev süresi ve istifanın arkasındaki sebepler
2019'dan bu yana ilçe başkanlığı görevini yürüten Ural, Dörtdivan'a hizmet etme ve birlik, beraberlik sağlama amacıyla çalıştığını ifade etti. Ancak, teşkilat içinde yaşanan sorunlar ve siyasi ilkelerle olan çatışmalar, istifa kararını kaçınılmaz kıldı.
Beydili ve Soygür gibi o da şikayetçi
Ural da geçtiğimiz günlerde istifalarını açıklayan Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili ve Mudurnu eski Belediye Başkanı Metin Soygür gibi teşkilat içinde liyakatten ziyade menfaat ilişkilerine dayalı aday belirleme eğilimleri ve siyaseti ticaret aracı olarak gören anlayışlara karşı olduğunu belirtti. Bu durumların, siyasi etik ve ilkeleriyle çeliştiğini vurguladı.
Siyasi anlayış ve ilkeler
Siyaseti hizmet aracı olarak gördüğünü dile getiren Ural, ilkeli ve omurgalı kişilerle çalışmanın önemine inandığını ifade etti. Menfaat peşinde koşanlarla yapılan siyasetin başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti.
İstifa kararının alınma süreci
Ural ve yönetim kurulu arkadaşları, teşkilat içindeki mevcut durumun görevlerini sürdürmelerine imkan tanımadığı sonucuna vararak, istifa kararı aldı. Bu kararın, kolektif bir karar olduğunu ve derin düşünceler sonucu alındığını vurguladı.
Teşekkür ve veda
Görev süresi boyunca kendisine destek olan tüm teşkilat mensuplarına ve partililere teşekkürlerini sunan Ural, siyasi yolculuğunun bu aşamasını tamamladığını belirtti. Dörtdivan ve ülke için hayırlı olacak çalışmalara imza atılması temennisinde bulundu.
Hasan Ural'ın istifası, siyasi alanda önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Açıklamaları, siyasi etik ve liyakat konularında yeni tartışmaların başlamasına neden olabilir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.