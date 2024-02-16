Üniversitenin ulaşım sorunu çözülüyor mu?

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), öğrencilerinin en önemli şikayetlerinden biri olan ulaşım sorunlarına ve şoför davranışlarına çözüm bulmak amacıyla Kalite Koordinatörlüğü öncülüğünde çalışmalarını sürdürüyor.

Öğrenci Anketlerinde Ulaşım Sorunu Belirlendi

BAİBÜ, öğrencilerinin güz döneminde yanıtladığı anketlerde ulaşım sorununu en öncelikli konu olarak belirledi. Bu doğrultuda üniversite, güz döneminin başlamasına kısa bir süre kala, ulaşım ve şoför davranışı sorunlarını çözmek için Kalite Koordinatörlüğü öncülüğünde çalışmalara başladı.

Özel Halk Otobüsü Şoförlerine Eğitim Verildi

SÜYAM koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Karaköy Kooperatifi Özel Halk Otobüsü şoförlerine "Taşıma Sektöründe Etkili İletişim" eğitimi düzenlendi. Eğitimi Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Altınöz verdi. Eğitimde; etkili iletişim, empatik dinleme, insan ilişkilerinin geliştirilmesi gibi konular ele alındı.

Teşekkür Belgesi Prof. Dr. Mehmet Altınöz'e Takdim Edildi

Eğitim programının sonunda, Prof. Dr. Mehmet Altınöz'e, Süyam Müdürü Prof. Dr. Hanifi Üzüm tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Üniversite, bu çalışmalarla öğrencilerin ulaşım sorunlarına çözüm üreterek öğrenci memnuniyetini artırmayı hedefliyor.