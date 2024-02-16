16 Şub 2024 - 11:00- Gündem G:

Üniversitenin ulaşım sorunu çözülüyor mu?

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin (BAİBÜ) ulaşım ve şoför davranışları sorununa çözüm aranıyor

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
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Üniversitenin ulaşım sorunu çözülüyor mu?
Üniversitenin ulaşım sorunu çözülüyor mu?
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), öğrencilerinin en önemli şikayetlerinden biri olan ulaşım sorunlarına ve şoför davranışlarına çözüm bulmak amacıyla Kalite Koordinatörlüğü öncülüğünde çalışmalarını sürdürüyor.

 

Üniversitenin ulaşım sorunu çözülüyor mu?

Öğrenci Anketlerinde Ulaşım Sorunu Belirlendi

BAİBÜ, öğrencilerinin güz döneminde yanıtladığı anketlerde ulaşım sorununu en öncelikli konu olarak belirledi. Bu doğrultuda üniversite, güz döneminin başlamasına kısa bir süre kala, ulaşım ve şoför davranışı sorunlarını çözmek için Kalite Koordinatörlüğü öncülüğünde çalışmalara başladı.

Üniversitenin ulaşım sorunu çözülüyor mu?

Özel Halk Otobüsü Şoförlerine Eğitim Verildi

SÜYAM koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Karaköy Kooperatifi Özel Halk Otobüsü şoförlerine "Taşıma Sektöründe Etkili İletişim" eğitimi düzenlendi. Eğitimi Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Altınöz verdi. Eğitimde; etkili iletişim, empatik dinleme, insan ilişkilerinin geliştirilmesi gibi konular ele alındı.
Üniversitenin ulaşım sorunu çözülüyor mu?

Teşekkür Belgesi Prof. Dr. Mehmet Altınöz'e Takdim Edildi

Eğitim programının sonunda, Prof. Dr. Mehmet Altınöz'e, Süyam Müdürü Prof. Dr. Hanifi Üzüm tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Üniversite, bu çalışmalarla öğrencilerin ulaşım sorunlarına çözüm üreterek öğrenci memnuniyetini artırmayı hedefliyor.Üniversitenin ulaşım sorunu çözülüyor mu?

# eğitim, öğrenci

16 Şub 2024 - 11:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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