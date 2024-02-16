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Kaymakam Orhan başkanlığında, seçimlerde ‘huzur ve güven’ toplantısı

Seben Kaymakamlığı’nda 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi toplantısı: Tuğçe Orhan toplantıya başkanlık yaptı

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Kaymakam Orhan başkanlığında, seçimlerde ‘huzur ve güven’ toplantısı mask
Kaymakam Orhan başkanlığında, seçimlerde ‘huzur ve güven’ toplantısı
Kaymakam Orhan başkanlığında, seçimlerde ‘huzur ve güven’ toplantısı
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Seben Kaymakamı Tuğçe Orhan başkanlığında, 31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala siyasi parti başkanlarının katılımıyla bir 'bilgilendirme' toplantısı düzenlendi. Toplantıda, yerel seçimlerin huzur içinde ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi önemli bir konu olarak ele alındı.

Kaymakam Orhan başkanlığında, seçimlerde ‘huzur ve güven’ toplantısı

Bolu'da 31 Mart Seçimlerine Hazırlık

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, siyasi partiler çalışmalarını sürdürürken, mülki amirler de bilgilendirme toplantılarını hızlandırdı. Seben Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen bu önemli bilgilendirme toplantısına, Kaymakam Tuğçe Orhan başkanlık etti.

Kaymakam Orhan başkanlığında, seçimlerde ‘huzur ve güven’ toplantısı

Huzur ve Güven Ortamında Seçimler

Kaymakamlık tarafından yapılan resmî açıklamada, "Siyasi parti başkanlarının katılımıyla partilerin temsilcilerine yönelik yerel seçimlerin ilçemizde huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için siyasi partilerin uymaları gereken hususlara ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı" ifadelerine yer verildi. Bu toplantıda, seçim sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar ve önlemler detaylı bir şekilde ele alındı.
# seçim

16 Şub 2024 - 12:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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