Kaymakam Orhan başkanlığında, seçimlerde ‘huzur ve güven’ toplantısı

Seben Kaymakamı Tuğçe Orhan başkanlığında, 31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala siyasi parti başkanlarının katılımıyla bir 'bilgilendirme' toplantısı düzenlendi. Toplantıda, yerel seçimlerin huzur içinde ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi önemli bir konu olarak ele alındı.

Bolu'da 31 Mart Seçimlerine Hazırlık

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, siyasi partiler çalışmalarını sürdürürken, mülki amirler de bilgilendirme toplantılarını hızlandırdı. Seben Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen bu önemli bilgilendirme toplantısına, Kaymakam Tuğçe Orhan başkanlık etti.

Huzur ve Güven Ortamında Seçimler

Kaymakamlık tarafından yapılan resmî açıklamada, "Siyasi parti başkanlarının katılımıyla partilerin temsilcilerine yönelik yerel seçimlerin ilçemizde huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için siyasi partilerin uymaları gereken hususlara ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı" ifadelerine yer verildi. Bu toplantıda, seçim sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar ve önlemler detaylı bir şekilde ele alındı.