Turkcell'den Starbucks Boykotu

Dijital dünyadan güçlü bir destek

Gazze'de yaşanan insanlık dışı olaylar karşısında Türkiye'den yükselen boykot seslerine, teknoloji ve iletişim sektörünün dev ismi Turkcell de katıldı. İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı başlatılan boykot hareketine destek veren Turkcell, bu kararını çalışanlarına gönderdiği bir mesajla duyurdu. Bu adım, sosyal sorumluluk bilincinin bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor.

Turkcell'den çalışanlarına önemli mesaj

Turkcell, merkez ofis çalışanlarına gönderdiği mesajda, "Starbucks ile olan anlaşmamız 14.02.2024 saat 23.59 itibariyle sona erecektir. Yakın zamanda yeni kahve zincirleri ile yapılan anlaşmalar hakkında sizlere bilgi vereceğiz." ifadelerine yer verdi. Bu karar, şirketin sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemi ve çalışanlarının refahını düşünen bir kurum olduğunu bir kez daha gösterdi.

Toplumsal duyarlılık ve kurumsal sorumluluk

Turkcell'in bu adımı, toplumsal duyarlılık ve kurumsal sorumluluk kavramlarının iş dünyasında nasıl hayata geçirilebileceğinin somut bir örneğini teşkil ediyor. Gazze'deki duruma sessiz kalmayan ve bu konuda somut bir adım atan Turkcell, diğer firmalara da örnek olmayı hedefliyor.

Sosyal medyada destek ve takdir

Söz konusu mesaj, Yazar/Yönetmen Tülay Gökçimen tarafından Twitter hesabından paylaşılarak, Turkcell'in bu adımı için teşekkür edildi. Gökçimen'in paylaşımı, sosyal medyada hızla yayılarak geniş bir destek ve takdir topluluğu oluşturdu. Bu hareket, aynı zamanda sosyal medyanın toplumsal olaylara duyarlılık göstermede ne kadar güçlü bir araç olabileceğini de gözler önüne serdi.

Bugün Turkcell personellerinin telefonuna gelen mesaj ???

Allah razı olsun. İnşallah başka firmalara da örnek olur. Teşekkürler @Turkcell pic.twitter.com/FAnuEgNRUb — Tülay Gökçimen (@tulaygokcimen) February 13, 2024

Yenilikçi adımlar ve gelecek planları

Turkcell'in Starbucks ile olan anlaşmasını sonlandırma kararı, sadece bir boykot eylemi olarak kalmayıp, aynı zamanda şirketin yenilikçi adımlar atma ve çalışanlarının ihtiyaçlarına yönelik yeni çözümler üretme konusundaki kararlılığını da gösteriyor. Yakın zamanda yeni kahve zincirleri ile yapılacak anlaşmalar, bu yenilikçi yaklaşımın bir parçası olarak değerlendiriliyor.