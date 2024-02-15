Türkiye'nin gökyüzündeki yeni gücü Anka-3 ilk uçuşunu tamamladı

Türkiye'nin savunma gücüne yeni boyut: anka-3 insansız savaş uçağı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA-3 insansız savaş uçağı, savunma sanayinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, ANKA-3'ün ilk uçuş testini başarıyla tamamladığı duyuruldu. 8 bin feet yükseklikte, 150 knot hızla, 1 saat 10 dakika süren bu uçuş, projenin geldiği aşamayı gözler önüne seriyor.

Yenilikçi tasarım ve gelişmiş özellikler

ANKA-3, jet motoru sayesinde daha hızlı ve yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olmanın yanı sıra, kuyruksuz yapısı ile radarda daha az görünür bir İHA sistemi olarak öne çıkıyor. Bu yeni nesil İHA sistemi, keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra, farklı hava-yer ve hava-hava mühimmatları ile donatılarak düşman helikopter, pervaneli uçak ve İHA'lara karşı av taraması yapabilecek kapasitede.

Güçlü mühimmat kapasitesi

ANKA-3, gövde içerisindeki iki istasyonda 650kg, kanat iç istasyonlarında 650kg, dış istasyonlarında ise 100kg mühimmat taşıyabilme kapasitesine sahip. SOM-J, MK-82 ve MK 82 sınıfı, SDB gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu mümkün kılınarak, ANKA-3'ün operasyonel kabiliyeti artırılmış durumda.

Entegre sistemler ve yerli yazılım

TUSAŞ, ANKA ve AKSUNGUR İHA sistemlerinde kullanılan yer sistemlerini temel alarak, ANKA-3 için ek yeni yazılım sistemleri entegre etti. Bu sayede, ANKA-3, ANKA ve AKSUNGUR ile birlikte aynı yer sistemleri üzerinden kontrol edilebilecek, operasyonel esneklik ve uyumluluk sağlanacak.

Türkiye'nin savunma sanayii, ANKA-3 ile birlikte, insansız hava araçları alanında dünya çapında rekabet edebilir bir konuma ulaşmış durumda. Gelişmiş teknolojisi, yüksek mühimmat kapasitesi ve düşük radar izi ile ANKA-3, modern savaş alanının gereksinimlerine cevap veren önemli bir güç çarpanı olarak dikkat çekiyor.