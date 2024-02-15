Mengen'de Yaygın Bir Lezzet: Gotarma, Cotarma ve Hotturma

Kedi Batmaz İsminin Hikayesi

Kedi Batmaz ismi, Mengen Kaymakamlığı'nın resmi internet sitesinde anlatılan bir hikayeden gelmektedir. Yoksul bir ailenin oğlu Ali, Fatma'ya aşık olur ve evlenirler. Ancak Ali'nin annesi gelinini sevmez ve sürekli olarak açığını arar. Bir gün Fatma, evde sadece un ve keş peyniri bulunurken güzel bir yemek yapmaya karar verir. Gözyaşları içinde unu kaynar suya ekler ve ortaya görüntüsü hoş bir yemek çıkar. Kayınvalide, yemeğin görüntüsünü bozmak için kedinin ayaklarını yemeğe bastırmaya çalışır, ancak kedi ayaklarını toplar ve yemeğe basmaz. Bu olaydan sonra tarif halk arasında "kedi batmaz" olarak anılmaya başlar.

Malzemeler:

400 gram un

200 gram mısır unu

3 yemek kaşığı tereyağı

9 su bardağı sıcak su

1 su bardağı keş peyniri

Yapılışı:

Su Kaynatılır: Bir tencerede su kaynatılır.

Un ve Mısır Unu Eklenir: Kaynayan suya azar azar un ve mısır unu karışımı eklenir.

Tuz ve Yağ Eklenir: Tuz ve yağ eklenir ve karıştırılır.

Keş Peyniri Serpilir: Keş peyniri rendelenerek yemeğin üzerine serpilir.

Hamur Hazırlanır: Bir kaseye soğuk su konulur. Bir kaşık yardımıyla pişmiş hamurdan ceviz büyüklüğünde hamur alınıp tabağa konulur.

Bu geleneksel Bolu lezzetini denemek için malzemeleri hazırlayıp tarife uygun şekilde adım adım ilerleyebilirsiniz.