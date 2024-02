Samsung Galaxy S24 ve S24 Plus incelemesi: Akıllı seçim yapın

Galaxy S24 ve S24 plus, Apple ve Google teknolojilerinin bazılarını ödünç alarak yapay zeka çağına hızlı bir adım atıyor.

Düz kenarlı tasarımları genel olarak iPhone'dan alışığız. Yapay zeka (AI) teknolojisi dediğimizde ise büyük ölçüde akla Google geliyor. Tamamen Samsung yazılımlı bu telefonlar Google Pixel telefonları ile de kıyasıya bir yarış içerisinde.

Standart Galaxy S24 128 GB telefon ülkemizde 2024 şubat ayı itibariyle gri, mor, sarı ve siyah renklerde ve 39.500 TL'den satılıyor. Galaxy S24 Plus 256 GB telefon ise diğer renklere ek olarak turuncu, yeşil ve safir mavi renkleriyle 44.500 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Bu yıl fiyatı yükselen model ise Samsung Galaxy S24 Ultra 256 GB 65.400 TL, 512 GB olan modeli 68.900 ve 1 TB olan modeli ise 81 bin TL'den başlıyor.

Galaxy S24 Ultra, ekran boyutu harici birçok özelliği diğer modellerle paylaşıyor.

Samsung Galaxy S24

İyi Özellikleri

7 yıllık işletim sistemi güncellemeleri

Parlak ve büyük ekran

Düz kenarlar

Handikaplar

Samsung yazılımı

Yapay zekanın karışık düzeni

Samsung Galaxy S24 Plus

İyi Özellikleri

7 yıllık işletim sistemi güncellemeleri

1440p Daha Parlak ve Daha büyük ekran

Düz kenarlar

Handikaplar

Samsung yazılımı

Yapay zekanın karışık düzeni

Samsun S24'ün Normal modelleri ile Ultra modeli arasındaki fark eskisinden daha geniş olması, ancak Ultra'ya geçmenin faydaları pek de ikna edici gelmiyor. Elbette daha büyük, daha iyi bir ekrana, daha fazla yakınlaştırmaya ve bir S Pen'e sahip oluyorsunuz. Ancak Ultra'yı iyi yapan şeylerin çoğu, diğer modelleriyle paylaştığı özellikler.

Tüm modeller, üretken fotoğraf düzenleme, telefon görüşmelerinde canlı dil çevirisi ve otomatik kayıt özetleri gibi son derece öne çıkan Galaxy AI özelliklerinin tümünü içeriyor.

Şu anda yapay zekayla ilgili çoğu şey gibi, bazen harika, bazen de tuhaf çalışabiliyor. Ama genel olarak bakıldığında yapay zeka Samsung modellerinde yarar sağlıyor. Konuşma sırasında karşınızda yabancı dil konuşan bir kişiyi tercüme edebiliyor. Bu özellik, Pixel 8 Pro'nun veya başka herhangi bir telefonun şu anda yapamayacağı bir şey.

Still ve tasarım

Samsung, telefon boyutlarını çok büyütmeden Galaxy S24 ve S24 Plus kasalarına ekstra büyük ekran sığdırmayı başardı.

S24 Plus, 6,6 inçten 6,7 inç panele çıktı. S24 ise 6,2 inç yerine 6,1 inç ekrana sahip. Samsung bunu nasıl başardı? Her iki telefon da artık biraz daha uzun ve yeni modellerde çerçeveler daha ince.

Ayrıca doğrudan güneş ışığı altında 2600 nit'e kadar biraz daha parlak duruyorlar.. Bu çok büyük bir fark değil ve S24 Ultra'nın panelinde mükemmel parlama azaltmayı elde edemiyorsunuz ki bu gerçekten bir fark yaratıyor , ama bu da bir şey. Ah, S24 Plus'ın paneli artık 1440p ve Samsung'un bunu 1080p'den yükseltmesinin zamanı geldi.

Yıldan yıla özellikle müteşekkir olduğum bir tasarım farkı var: muhteşem düz kenarların yerini kenarlardaki hafif kıvrımlar aldı. Çok fazla iPhone havası veriyor ve bence bu iyi bir şey. Düz kenarlı bir telefonu parmaklarımın arasından uçmadan tutmanın çok daha kolay olduğunu düşünüyorum ve tek elle tutmanın da daha az rahat olduğunu düşünmüyorum.

Bu tasarım dili Samsung'un Apple'dan aldığı tek ipucu değil - One UI 6.1, yalnızca S24 telefonları için olsa da, son Pro iPhone'larda olduğu gibi her zaman açık ekran için duvar kağıdı karartması ekliyor. Daha da iyisi, widget'lar var! Telefonunuzun pil ömrünü veya bir sonraki takvim etkinliğinizi eller serbest olarak bir bakışta göstermek için saatin altındaki bir çubukta bunlardan birkaçını düzenleyebilirsiniz. Aktif olarak kullanmadığınız zamanlarda telefonların sizin için daha fazlasını yaptığı bir çağdayız ve ben bunun için buradayım.

Performans, pil ve yazılım



Galaxy S24 veya S24 Plus'ı ABD'de satın alırsanız tıpkı Ultra gibi Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle birlikte gelecek. Ancak Ultra'dan farklı olarak ABD dışında satılan modeller, Samsung'un kendi Exynos yongalarından birini kullanmaya devam edecek. S24 ve S24 Plus'ın Snapdragon versiyonlarını test ettim ve performans açısından gerçekten bir hata bulamadım. S24 Plus 12 GB RAM ile gelirken, temel model S24 (inceleme birimim dahil) 8 GB RAM ile geliyor. Günlük performansta ikisi arasında önemli bir fark görmedim.

Artık S24 serisi telefonların üçünü de kullandığım için, hepsinde pil performansı kabaca aynı görünüyor; telefon ne kadar büyükse, o kadar fazla enerji tüketiyor, ancak fark daha büyük bir pille dengeleniyor. Önceki nesillerde, küçük telefon gözle görülür şekilde daha kötüydü, ancak bu noktada bu sorunun, daha fazla güç tasarrufu sağlayan yonga setleri ve biraz daha büyük pillerle büyük ölçüde çözüldüğünü düşünüyorum. Samsung'un dahil etmesini dilediğim bir şey var mı? Qi2. MagSafe benzeri standart için destek yok ve bu çok yazık.

2024 yılında, Samsung hala varsayılan olarak üç düğmeli navigasyona sahip üst düzey telefonlarını piyasaya sürüyor. Yeni bir Galaxy telefonu kullandığımda genellikle Samsung'un garip varsayılan ayarlarından bazılarını çözmek için biraz daha fazla zaman harcamayı planlıyorum ve S24 cihazları da istisna değildi. Hayır, güç düğmesine uzun bastığımda Bixby ile konuşmak istemiyorum. Hayır, uygulama çekmecemin hiçbir zaman hiçbir şey bulamayacağım saçma bir düzende düzenlenmesini istemiyorum. Her zamanki gibi, telefonunuzun Samsung'dan arındırılması için önceden biraz çalışma yapmak temel bir gerekliliktir.

İşte bu noktada S24'ü Pixel karşısında kesin bir kazanan olarak adlandırmakta zorlanıyorum. Her şeyi istediğiniz yere getirdiğinizde S24 bir zaferdir. Ancak Samsung gerçekten bunun için çalışmanızı sağlıyor ve Pixel telefonlar kutudan çıktığı anda daha iyi bir yazılım çalıştırıyor. Örnek olarak: Pixel 8 Pro, S24'ün yaptığı gibi her zaman açık ekranda widget'ları desteklemiyor, ancak Bir Bakışta, siz parmağınızı bile kıpırdatmadan yararlı bilgileri ortaya çıkaracak. Her şey biraz daha anahtar teslimi gibi geliyor.

Samsung, Google'ın amiral gemisi telefonlarını işletim sistemi yükseltmeleri ve güvenlik güncellemeleri de dahil olmak üzere yedi yıllık yazılım güncellemeleriyle destekleme yönündeki yeni politikasına ayak uyduracak. Bu, S24 ve S24 Plus için daha önemli geliyor; insanların en son teknolojiyi takip etmek isteyen bir Ultra sahibinden daha uzun süre dayanma olasılıklarının daha yüksek olduğundan şüpheleniyorum.

S24 cihazları tüm seride aynı AI özelliklerine sahiptir ancak Pixel 8 serisinde durum böyle değildir ; Pixel 8 ile aynı işlemciyi kullanmasına rağmen bazı özellikler daha büyük ve daha pahalı Pixel 8 Pro'ya ayrılmıştır. Galaxy S24 Ultra incelememde S24 AI özelliklerinin birçoğunu derinlemesine ele aldım ; böylece ses transkripsiyonuna ve özetlerine , telefon görüşmesi çevirisine ve üretken AI fotoğraf düzenleme özelliklerinden bazılarına ayrıntılı bir bakış için buna göz atabilirsiniz .

Kısa versiyon, bu özelliklerin hiçbirinin vazgeçilmez olmadığı, ancak birçoğunun mükemmel olmasalar bile gerçekten yardımcı olduğudur. Başka bir dil konuşan biriyle yapılan görüşmede gerçek zamanlı bir tercümana sahip olmak, hiç tercümana sahip olmamaktan daha kötü değildir. Üretken AI fotoğraf düzenlemelerinin kalitesi gerçekten dengesizdir, ancak hayatınızı bunları kullanmadan yaşamak istiyorsanız hiçbir zararı yoktur. Samsung, 2025'ten sonra bu özellikler için ücret almaya başlayabilir, bu nedenle akıllı bir şekilde yapay zekayı hayata geçirmek için kendine biraz yol açıyor. Şu anda ödemeye değer hiçbir şey yok.

Birkaç haftadır S24'te yapay zeka ile oynadığım için şimdi ekleyeceğim bir şey de Samsung'un üretken fotoğraf düzenleyicisinin fotoğraflarınıza tuhaf şeyler eklemeye Pixel'den çok daha yatkın görünmesi. Kocamın kolunu hem Galaxy S24'te hem de Pixel 8 Pro'da aynı görüntüden silmeyi denedim. Pixel, arka planda kolunun bulunduğu kanepeyi kopyalamak için elinden geleni yaptı; S24 bunun yerine yastıklardan yapılmış yeni bir kolla değiştirdi. SAMSUNG! Neden?