16 Şubat 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 16 Şubat 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 16 Şubat OLAN İŞ İLANLARI

OPTİMA BESİN MADDELERİ SAN.VE TİC.A.Ş. - Beden İşçisi (Genel)

LİDER GIDA SANAYİ A.Ş.- Temizlik Görevlisi

LİDER GIDA SANAYİ A.Ş. - Beden İşçisi (Genel)

ER PİLİÇ ENTEGRE TAVUKÇULUK ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET ANON İM ŞİRKETİ - Piliç Kesim ve İşleme Elemanı

BOLU FİDAN ORMAN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM Şİ RKETİ - Beden İşçisi (Genel)

ARSLANLAR YAPI VE İNŞ.SAN. A.Ş.- İş Makineleri Tamircisi