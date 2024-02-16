Gençlerbirliği, Bandırmaspor maçı öncesi Eryaman Stadı’ndan taşınıyor!

Gençlerbirliği Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında Bandırmaspor ile yapılacak olan iç saha maçının, zemin problemleri nedeniyle Eryaman Stadyumu yerine Aktepe Stadı’nda oynanacağını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı incelemeler sonucunda, Eryaman Stadyumu'nun zeminin, futbol oynamaya uygun olmadığının tespit edildiği belirtildi.

Yoğun maç trafiği zemini etkiledi

Başkent ekibi, Eryaman Stadyumu’nda son dönemde yaşanan yoğun maç trafiğinin zemini olumsuz yönde etkilediğini ve 18 Şubat'ta MKE Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanacak maçın ardından, zeminin daha da kötüleşeceğinin öngörüldüğünü ifade etti. Bu durumun, 19 Şubat Pazartesi günü Bandırmaspor ile oynanacak maç için zeminin futbol oynamaya elverişsiz hale geleceği sonucuna varılmasına neden olduğu açıklandı.

TFF’den yönlendirme ve karar süreci

Gençlerbirliği'nin açıklamasında, TFF'nin, zemin koşulları göz önünde bulundurularak, kulüpten 19 Şubat'taki maç için yeni bir stat belirlemesini istediği ve belirlenmemesi halinde TFF'nin resen bir stat atayabileceği bildirildi. Kulüp, TFF ile yapılan görüşmeler ve yazışmalar neticesinde, 19 Şubat'ta Bandırmaspor ile oynanacak maçın Aktepe Stadı’nda yapılması yönünde karar alındığını kamuoyu ile paylaştı.

Eryaman Stadyumu’nda zemin bakım çalışmaları

Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu’nda zemin bakım çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve kalan iç saha maçlarının yeniden bu statta oynanabilmesi için, çalışmalar sonlanıncaya kadar farklı bir statta oynamaya karar verdiğini belirtti. Bu kararın, TFF’nin isteği üzerine alındığı ve kulübün bu yönde bir adım attığı ifade edildi.

Kamuoyuna ve taraftarlara önemli duyuru

Gençlerbirliği, değişiklikle ilgili olarak kamuoyunu ve değerli taraftarlarını bilgilendirirken, bu kararın alınmasındaki süreç ve nedenler hakkında detaylı bilgiler verdi. Kulüp, taraftarlarının maç günü karşılaşabileceği herhangi bir aksaklığı önlemek adına bu duyuruyu önemle yapma gereği duydu.