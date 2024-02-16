Geleceğin sürücüleri trafik kurallarıyla buluşuyor

Eğitim ve Eğlence Bir Arada

Perihan Tulan İlkokulu öğrencileri, Jandarma ekiplerinin rehberliğinde Melen Park'ta bir araya gelerek trafik eğitimini hem teorik hem de pratik olarak deneyimledi. Akülü araçlar ve bisikletlerle donatılmış parkurda, çocuklar trafik kurallarını uygulamalı bir şekilde öğrenirken, aynı zamanda jandarma teşkilatının sunduğu çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Trafik Güvenliği Her Yaş İçin Önemli

Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen trafik seminerleri, çocuklara erken yaşta trafik bilinci kazandırmayı amaçlıyor. Sunumlar, jandarma çizgi filmleri ve interaktif eğitimlerle desteklenen bu program, geleceğin sürücüleri ve yayaları olarak çocuklara trafikte uymaları gereken kuralları anlamaları için benzersiz bir fırsat sunuyor.

Güvenli Bir Gelecek İçin Temeller Atılıyor

Bu etkinlik, trafik güvenliğinin sadece sürücüler için değil, tüm toplum için hayati öneme sahip olduğunu vurgulamaktadır. Çocuklara verilen bu eğitim, onların gelecekte daha bilinçli ve güvenli sürücüler olmalarının yanı sıra, trafik kurallarına saygılı bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak temel taşları atmaktadır.