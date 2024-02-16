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Bolu A101'ler de Bu Hafta 16 - 22 Şubat İndirimli Ürünler ve Fırsatlar

A101Bolu Mağazalarında 16 - 22 Şubat 2024 tarihleri arasında mutfak aletlerinden spor ayakkabılara, mobilyadan ev dekorasyonuna kadar geniş bir ürün yelpazesinde indirimli fiyatlar sunuyor. Bu haftanın fırsatlarını kaçırmayın!

Doğukan Demirci
Doğukan Demirci Tüm Haberleri
Bolu A101'ler de Bu Hafta 16 - 22 Şubat İndirimli Ürünler ve Fırsatlar mask
Bolu A101'ler de Bu Hafta 16 - 22 Şubat İndirimli Ürünler ve Fırsatlar
Bolu A101'ler de Bu Hafta 16 - 22 Şubat İndirimli Ürünler ve Fırsatlar
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Bolu A101'de 16 - 22 Şubat 2024 İndirimli Ürünler Kataloğu

A101, 16 - 22 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler kataloğu ile alışveriş severlere cazip fırsatlar sunuyor. Bu hafta A101'de, teknolojik ürünlerden ev gereçlerine, spor ayakkabılardan mobilyaya kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor. İşte detaylı fiyat listesi ve kategorilere göre ayrılmış ürünler.

Bolu A101'ler de Bu Hafta 16 - 22 Şubat İndirimli Ürünler ve Fırsatlar

 

Elektronik ürünler

Toshiba 55'' Ultra HD Smart LED TV 13.999 TL

Lenovo IdeaPad 15.6'' Notebook 12.999 TL

Samsung A54 256 GB Cep Telefonu 16.199 TL

Samsung Galaxy A34 128 GB Cep Telefonu 10.999 TL

Samsung Galaxy Tab S6 64 GB Tablet 8.499 TL

Huawei Watch GT3 Pro Seramik Kasa Akıllı Saat 9.199 TL

Xiaomi Flipbuds Pro Bluetooth Kulaklık 1.749 TL

Bolu A101'ler de Bu Hafta 16 - 22 Şubat İndirimli Ürünler ve Fırsatlar

Mutfak Aletleri ve Ev Gereçleri

Tefal Dijital Hava Fritözü: 3.799 TL

Korkmaz Toz Torbasız Elektrikli Süpürge: 2.999 TL

Korkmaz El Mikseri: 899 TL

Homend Blender Hazneli Mutfak Robotu: 2.299 TL

Korkmaz Çaykolik Semaver: 2.199 TL

Bolu A101'ler de Bu Hafta 16 - 22 Şubat İndirimli Ürünler ve Fırsatlar

Mutfak Gereçleri

WMF Quality One Tencere Seti 5 Parça: 7.499 TL

WMF Quality One Tencere Seti 4 Parça: 5.999 TL

WMG Perfect Düdüklü Tencere: 6.499 TL

Tefal Opti'Space Tencere Seti 3 Parça: 3.699 TL

Tefal Titanyum Tava: 1.499 TL

Bolu A101'ler de Bu Hafta 16 - 22 Şubat İndirimli Ürünler ve Fırsatlar

Spor Ayakkabılar

Adidas Erkek Ayakkabı: 1.799 TL

Adidas Kadın Ayakkabı: 2.499 TL

Skechers Kadın Ayakkabı: 1.699 TL

Skechers Erkek Ayakkabı: 1.899 TL

New Balance Kadın/Erkek Ayakkabı: 4.299 TL

PP114X 3'lü Valiz Set: 2.199 TL

Bolu A101'ler de Bu Hafta 16 - 22 Şubat İndirimli Ürünler ve Fırsatlar

Mobilya ve Ev Dekorasyonu

Tiamob Alisa 6 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop: 5.699 TL

Evdemo Aybüke Köşe Koltuk: 4.499 TL

Tiamob Feraye 4 Kapı 2 Çekmeceli Gardırop: 2.999 TL

Bolu A101'ler de Bu Hafta 16 - 22 Şubat İndirimli Ürünler ve Fırsatlar

 

Bu hafta A101Bolu Mağazalarında yer alan indirimli ürünler, hem kalite hem de uygun fiyat arayan alışveriş severler için mükemmel seçenekler sunuyor. Teknolojik ürünlerden ev gereçlerine, giyimden mobilyaya kadar pek çok kategoride indirimli ürünleri kaçırmayın.

# spor

16 Şub 2024 - 09:32 - Ekonomi

Mahreç  Doğukan Demirci

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