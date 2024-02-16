Bolu A101'ler de Bu Hafta 16 - 22 Şubat İndirimli Ürünler ve Fırsatlar

Bolu A101'de 16 - 22 Şubat 2024 İndirimli Ürünler Kataloğu
A101, 16 - 22 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler kataloğu ile alışveriş severlere cazip fırsatlar sunuyor. Bu hafta A101'de, teknolojik ürünlerden ev gereçlerine, spor ayakkabılardan mobilyaya kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor. İşte detaylı fiyat listesi ve kategorilere göre ayrılmış ürünler.
Elektronik ürünler
Toshiba 55'' Ultra HD Smart LED TV 13.999 TL
Lenovo IdeaPad 15.6'' Notebook 12.999 TL
Samsung A54 256 GB Cep Telefonu 16.199 TL
Samsung Galaxy A34 128 GB Cep Telefonu 10.999 TL
Samsung Galaxy Tab S6 64 GB Tablet 8.499 TL
Huawei Watch GT3 Pro Seramik Kasa Akıllı Saat 9.199 TL
Xiaomi Flipbuds Pro Bluetooth Kulaklık 1.749 TL
Mutfak Aletleri ve Ev Gereçleri
Tefal Dijital Hava Fritözü: 3.799 TL
Korkmaz Toz Torbasız Elektrikli Süpürge: 2.999 TL
Korkmaz El Mikseri: 899 TL
Homend Blender Hazneli Mutfak Robotu: 2.299 TL
Korkmaz Çaykolik Semaver: 2.199 TL
Mutfak Gereçleri
WMF Quality One Tencere Seti 5 Parça: 7.499 TL
WMF Quality One Tencere Seti 4 Parça: 5.999 TL
WMG Perfect Düdüklü Tencere: 6.499 TL
Tefal Opti'Space Tencere Seti 3 Parça: 3.699 TL
Tefal Titanyum Tava: 1.499 TL
Spor Ayakkabılar
Adidas Erkek Ayakkabı: 1.799 TL
Adidas Kadın Ayakkabı: 2.499 TL
Skechers Kadın Ayakkabı: 1.699 TL
Skechers Erkek Ayakkabı: 1.899 TL
New Balance Kadın/Erkek Ayakkabı: 4.299 TL
PP114X 3'lü Valiz Set: 2.199 TL
Mobilya ve Ev Dekorasyonu
Tiamob Alisa 6 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop: 5.699 TL
Evdemo Aybüke Köşe Koltuk: 4.499 TL
Tiamob Feraye 4 Kapı 2 Çekmeceli Gardırop: 2.999 TL
Bu hafta A101Bolu Mağazalarında yer alan indirimli ürünler, hem kalite hem de uygun fiyat arayan alışveriş severler için mükemmel seçenekler sunuyor. Teknolojik ürünlerden ev gereçlerine, giyimden mobilyaya kadar pek çok kategoride indirimli ürünleri kaçırmayın.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.