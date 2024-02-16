Hava kirliliği ile mücadelede sıkı denetimler ve cezai işlemler

Hızlı ve Etkin Müdahale

Sarayyeri Mahallesi'nde, vatandaşlardan gelen bir ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri, kablo yakarak hava kirliliğine neden olan bireyleri tespit etmek üzere hızla harekete geçti. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, çevreye zarar veren faaliyetlerde bulunan şahıslar yakalanarak, gerekli cezai işlemler uygulandı.

Vatandaşların Duyarlılığı Önemli

Düzce Belediyesi, hava kirliliğiyle mücadelesini vatandaşların desteği ile sürdürüyor. 153 Beyaz Masa üzerinden alınan ihbarlar, ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesini sağlıyor. Sarayyeri Mahallesi köprü bölgesine yapılan operasyon, vatandaşların çevre bilincinin ve duyarlılığının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Sürekli Denetim ve İhbar Değerlendirme

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yıl boyunca sürekli bir denetim ve ihbar değerlendirme süreci işletiyor. Şehrin çeşitli noktalarında planlanan denetimlerle, hava kirliliğine yol açan unsurlar titizlikle inceleniyor ve müdahale ediliyor. Akınlar Mahallesi'ndeki Hurdacılar Sitesi'nde yapılan bir operasyonla, kablo yakarak hava kirliliği oluşturan şahıslar yakalanarak, cezalandırıldı.

Çevre Koruma ve Halk Sağlığı Önceliği

Düzce Belediyesi'nin çevre koruma ve halk sağlığını öncelikli tuttuğu bu mücadelede, Sarayyeri Mahallesi'nde meydana gelen küçük çaplı yangın da zabıta ekipleri tarafından başarıyla söndürüldü. Belediye, temiz bir çevre ve sağlıklı bir toplum için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.