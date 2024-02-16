Hava kirliliği ile mücadelede sıkı denetimler ve cezai işlemler

Hızlı ve Etkin Müdahale
Sarayyeri Mahallesi'nde, vatandaşlardan gelen bir ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri, kablo yakarak hava kirliliğine neden olan bireyleri tespit etmek üzere hızla harekete geçti. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, çevreye zarar veren faaliyetlerde bulunan şahıslar yakalanarak, gerekli cezai işlemler uygulandı.
Vatandaşların Duyarlılığı Önemli
Düzce Belediyesi, hava kirliliğiyle mücadelesini vatandaşların desteği ile sürdürüyor. 153 Beyaz Masa üzerinden alınan ihbarlar, ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesini sağlıyor. Sarayyeri Mahallesi köprü bölgesine yapılan operasyon, vatandaşların çevre bilincinin ve duyarlılığının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.
Sürekli Denetim ve İhbar Değerlendirme
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yıl boyunca sürekli bir denetim ve ihbar değerlendirme süreci işletiyor. Şehrin çeşitli noktalarında planlanan denetimlerle, hava kirliliğine yol açan unsurlar titizlikle inceleniyor ve müdahale ediliyor. Akınlar Mahallesi'ndeki Hurdacılar Sitesi'nde yapılan bir operasyonla, kablo yakarak hava kirliliği oluşturan şahıslar yakalanarak, cezalandırıldı.
Çevre Koruma ve Halk Sağlığı Önceliği
Düzce Belediyesi'nin çevre koruma ve halk sağlığını öncelikli tuttuğu bu mücadelede, Sarayyeri Mahallesi'nde meydana gelen küçük çaplı yangın da zabıta ekipleri tarafından başarıyla söndürüldü. Belediye, temiz bir çevre ve sağlıklı bir toplum için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.