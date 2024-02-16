Emeklilik İkramiyesinde kritik karar bazı emeklilere ödeme yok

Bayram ikramiyesinde kimler yararlanamayacak?

Mart ayında başlayacak olan Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri ödemeleriyle ilgili yeni düzenlemeler, milyonlarca vatandaşı doğrudan etkiliyor. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi sonrası emekli sayısının artmasıyla birlikte, yeni emeklilerin ikramiye alabilmesi için belirlenen süreçte dikkat çekici değişiklikler yapıldı.

EYT Düzenlemesi ve İkramiye Ödemeleri

28 Şubat'ta Meclis'ten geçen EYT düzenlemesiyle, 2023 yılında 2 milyona yakın kişi emeklilik işlemlerini tamamladı. Ancak, kademeli prim sistemi gibi son dakika eklemeleri nedeniyle birçok kişinin emekli maaş işlemleri 2024 ve 2025'e ertelendi. Bu durum, 2024 yılı içinde emekli olacak milyonlarca vatandaşın ikramiye alabilme şartlarını etkiledi.

İkramiye Tutarları ve Seçim Etkisi

Geçtiğimiz yıl 2 bin lira olarak ödenen ikramiye tutarlarının bu yıl ne kadar olacağı merak konusu. Seçim öncesi dönemde, hükümetin emeklilere yönelik ödemelerde cömert davranması ve ikramiye tutarlarını artırması bekleniyor. İkramiye tutarlarının, en düşük emekli maaşına yapılacak seyyanen artışa bağlı olarak 3 bin TL veya herhangi bir zam yapılmaması halinde 5 bin TL olması öngörülüyor.

İkramiye Alma Hakkındaki Kısıtlamalar

EYT'li sayısının artması ve bütçe hesaplamaları, ikramiye ödemelerinde kısıtlamalara gidilmesine neden olacak. Özellikle, ikramiye alma hakkının başvuru tarihi ile şartlandırılması, bazı emeklilerin bu ödemelerden yararlanamayacağı anlamına geliyor. Nisan ayının ilk haftasında yapılacak başvuruların yeterli olacağı düşünülse de, seçim nedeniyle ödeme takviminin öne çekilmesi ve son başvuru tarihinin 31 Mart olarak belirlenmesi, yeni düzenlemeler arasında yer alıyor.