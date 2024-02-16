Boluspor'a PFDK'dan Kocaelispor maçı için ağır cezalar

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Boluspor'a Kocaelispor ile oynadığı maç nedeniyle ciddi cezalar verdi. 15 Şubat 2024 tarihinde alınan bu kararlar, futbol dünyasında geniş bir yankı uyandırdı.

Ceza yağmuru

11 Şubat 2024'te gerçekleşen Trendyol 1. Lig mücadelesinde, Boluspor ile Kocaelispor arasındaki karşılaşma sırasında, bir dizi ihlal yapıldığı tespit edildi. Belgelere haksız kullanım, stadyuma usulsüz seyirci alınması ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gibi ihlaller, PFDK tarafından ciddiye alındı ve Boluspor'a toplamda 165.900 TL para cezası kesildi.

Detaylı cezalar ve ihlallerin bedeli

PFDK'nın kesinleşen kararlarına göre, Boluspor'un belgelere haksız kullanımından 60.000 TL, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından 62.400 TL ve merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından ötürü 24.000 TL ceza aldığı belirlendi. Ayrıca, akreditasyon sisteminin doğru işletilmemesi nedeniyle kulübe ihtar cezası verildi.

Yönetici ve görevlilere disiplin cezaları

Boluspor yöneticisi Hüseyin Güney, hem para cezasına çarptırıldı hem de hak mahrumiyeti cezaları aldı. Boluspor görevlileri Ekrem Durak ve Çağla Bilgin ise belgelere haksız kullanımından 1'er ay hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.