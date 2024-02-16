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Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan özverili incelemeler

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, yenilikçi ve dinamik bir adım atarak Eflani Orman İşletme Müdürlüğü'nde kapsamlı inceleme ve denetlemeler gerçekleştirdi. Yeni kurulan bu müdürlüğün, 2023 yılı hedeflerini başarıyla gerçekleştirmiş olmasının yanı sıra, gösterilen özveri ve disiplinli çalışmalar dikkat çekti.

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Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan özverili incelemeler mask
Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan özverili incelemeler
Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan özverili incelemeler
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Yenilik ve Özverinin Simgesi: Eflani Orman İşletme Müdürlüğü

Bayraktaroğlu, Eflani Orman İşletme Müdürlüğü'nün kısa sürede gösterdiği performansı ve özverili çalışmaları takdirle karşıladı. Müdürlüğün genç ve dinamik personel yapısının, başarıya giden yolda disiplin ve kararlılığın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Bu durum, bölgesel ormancılık yönetiminde yeni bir yaklaşımın işareti olarak kabul edilebilir.Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan özverili incelemeler

Çağın Gereklilikleri ve Bilginin Önemi

Bayraktaroğlu, ormancılık sektöründe başarının sadece elde edilmesinin değil, aynı zamanda sürdürülebilir olmasının da önemli olduğunu vurguladı. Bu bağlamda, yabancı dil bilgisi ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) gibi alanlarda kendini geliştirmenin önemine dikkat çekti. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'nün, bu perspektifle hareket ederek ulusal ormancılık yönetiminde öncü bir rol üstlendiğini ifade etti.

Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan özverili incelemeler

Sürdürülebilir Başarı ve Yenilikçi Yaklaşımlar

Bayraktaroğlu'nun ziyareti ve açıklamaları, Eflani Orman İşletme Müdürlüğü'nün ve Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'nün, sürdürülebilir başarıyı hedefleyen yenilikçi ve dinamik yaklaşımlarının altını çizdi.

# zonguldak, orman

16 Şub 2024 - 09:55 Zonguldak- Gündem

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