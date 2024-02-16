Dev dalgalar mendireği aştı

Fırtınanın Etkisiyle Deniz Kabardı: Balıkçılar Zor Durumda
Kuvvetli rüzgar, deniz üzerindeki etkisini sürdürürken, Zonguldak'ta balıkçılar zor anlar yaşadı. Denize açılamayan balıkçıların tekneleri, güvenlik amacıyla limana demirlendi. Rüzgarın hızı ve dalgaların büyüklüğü, denizcilik faaliyetlerini olumsuz etkiledi.
Dikkat Çeken Görüntüler: Liman Caddesi'nde Dalgalar Mendireği Aştı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Zonguldak'ta etkili olan şiddetli sağanak ve rüzgar, Liman Caddesi'nde dikkat çeken görüntülere sahne oldu. Özellikle Zonguldak Limanı'nda yaşanan dev dalgaların mendireği aşması, görenleri şaşkına çevirdi.
Önlemler ve Uyarılar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve yerel yetkililer, vatandaşları şiddetli hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle deniz kenarında bulunanlar, dev dalgaların oluşturabileceği tehlikelere karşı uyanık olmalı. Balıkçılar ve denizcilikle ilgilenen kişiler, rüzgar ve dalga uyarılarını yakından takip etmeli.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.