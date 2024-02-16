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Dev dalgalar mendireği aştı

Zonguldak, gece saatlerinden itibaren yaşanan yoğun sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kesin uyarılarının ardından bölge, şiddetli hava koşullarının pençesinde kaldı. Liman Caddesi'nde yaşanan olayda, dev dalgaların mendireği aşması şehirde endişe yarattı.

İhlas Haber Ajansı
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Dev dalgalar mendireği aştı mask
Dev dalgalar mendireği aştı
Dev dalgalar mendireği aştı
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Fırtınanın Etkisiyle Deniz Kabardı: Balıkçılar Zor Durumda

Kuvvetli rüzgar, deniz üzerindeki etkisini sürdürürken, Zonguldak'ta balıkçılar zor anlar yaşadı. Denize açılamayan balıkçıların tekneleri, güvenlik amacıyla limana demirlendi. Rüzgarın hızı ve dalgaların büyüklüğü, denizcilik faaliyetlerini olumsuz etkiledi.Dev dalgalar mendireği aştı

Dikkat Çeken Görüntüler: Liman Caddesi'nde Dalgalar Mendireği Aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Zonguldak'ta etkili olan şiddetli sağanak ve rüzgar, Liman Caddesi'nde dikkat çeken görüntülere sahne oldu. Özellikle Zonguldak Limanı'nda yaşanan dev dalgaların mendireği aşması, görenleri şaşkına çevirdi.

Dev dalgalar mendireği aştı

Önlemler ve Uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve yerel yetkililer, vatandaşları şiddetli hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle deniz kenarında bulunanlar, dev dalgaların oluşturabileceği tehlikelere karşı uyanık olmalı. Balıkçılar ve denizcilikle ilgilenen kişiler, rüzgar ve dalga uyarılarını yakından takip etmeli.
# zonguldak, deniz

16 Şub 2024 - 09:59 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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