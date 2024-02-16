Dev dalgalar mendireği aştı

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Fırtınanın Etkisiyle Deniz Kabardı: Balıkçılar Zor Durumda

Kuvvetli rüzgar, deniz üzerindeki etkisini sürdürürken, Zonguldak'ta balıkçılar zor anlar yaşadı. Denize açılamayan balıkçıların tekneleri, güvenlik amacıyla limana demirlendi. Rüzgarın hızı ve dalgaların büyüklüğü, denizcilik faaliyetlerini olumsuz etkiledi.

Dikkat Çeken Görüntüler: Liman Caddesi'nde Dalgalar Mendireği Aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Zonguldak'ta etkili olan şiddetli sağanak ve rüzgar, Liman Caddesi'nde dikkat çeken görüntülere sahne oldu. Özellikle Zonguldak Limanı'nda yaşanan dev dalgaların mendireği aşması, görenleri şaşkına çevirdi.

Önlemler ve Uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve yerel yetkililer, vatandaşları şiddetli hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle deniz kenarında bulunanlar, dev dalgaların oluşturabileceği tehlikelere karşı uyanık olmalı. Balıkçılar ve denizcilikle ilgilenen kişiler, rüzgar ve dalga uyarılarını yakından takip etmeli.