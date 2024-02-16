İstanbul'da deprem tehlikesi altındaki okullar açıklandı, peki Bolu’nun durumu ne?

Bolu’da onlarca okul ve binlerce öğrenci deprem riski açısından sıkıntılı olduğu biliniyor. Okulların bazılarının yapımı sürerken, bazıları için ise daha ihaleye bile çıkılamadı. Bu durum öğrenci velilerini tedirgin ediyor. Vatandaş Bolu Milli Eğitim Müdürlüğünden ve Bolu Valiliğinden açıklama bekliyor.

İstanbul'daki Okullar Deprem Güvenliği Testinden Geçiyor

Öte yandan İstanbul Valiliği'nin raporuna göre, depreme karşı riskli bulunan 1428 okuldan 481'i yeniden yapıldı, 799'u güçlendirildi. Eğitim kurumlarının güvenliğini artırmak için devam eden çalışmalar ve gelecek planlamaları detaylandırıldı. İstanbul Valiliği, şehirdeki eğitim kurumlarının depreme dayanıklılığını artırmak amacıyla başlattığı yeniden yapılandırma ve güçlendirme projelerinin son durumunu açıkladı. İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülen çalışmalarda, risk altındaki 1428 okul tespit edildi. Bu okullardan 481'i yıkılarak yeniden inşa edilmiş, 799'u ise güçlendirme çalışmalarıyla depreme karşı daha dayanıklı hale getirilmiştir.

Yeniden Yapılan ve Güçlendirilen Okullar

Rapora göre, boşaltılan 148 okulda ise güçlendirme ve yeniden yapılandırma çalışmaları devam ediyor. 2023 yılı içinde 16 okulun yeniden yapımı tamamlanarak eğitim öğretime açılması, bu okullarda derslik sayısının 244'ten 380'e çıkarılması ve sosyal donatı alanlarının genişletilmesi gibi önemli gelişmeler kaydedildi.

Devam Eden Yeniden Yapım Çalışmaları

İstanbul'da 20 ilçede 43 okulun yeniden yapım çalışmaları sürerken, bu okulların tamamlanmasıyla 421 yeni dersliğin eğitim sistemine kazandırılacağı belirtiliyor. Ayrıca, bu çalışmaların sonucunda okulların kapalı alan miktarının önemli ölçüde artırılacağı vurgulanıyor.

Güçlendirme Çalışmalarıyla Depreme Hazırlık

Kentte 13 ilçede 16 okulda güçlendirme çalışmaları devam ederken, 2023'te 31 okulun güçlendirme işlemleri tamamlanarak eğitime yeniden başladığı bildiriliyor. Bu çalışmalar, İstanbul'daki eğitim kurumlarının depreme karşı daha güvenli hale getirilmesi için kritik öneme sahip.

Bu rapor, İstanbul'da depreme karşı güvenli eğitim kurumları oluşturma yolunda atılan adımları ve gelecekteki planları detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Eğitim kurumlarının güvenliğini artırmaya yönelik devam eden çalışmalar, öğrencilerin ve eğitim personelinin güvenliğini sağlama noktasında büyük bir önem taşıyor.