Şok operasyon! Evden cephanelik çıktı

Evden Çıkanlar Şaşırttı: Geniş Cephanelik Ortaya Çıkarıldı
Yapılan aramalarda, adeta bir cephaneliği andıran miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi. Güvenlik güçleri tarafından detaylıca incelenen evde, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet havalı tabanca, 1 adet av tüfeği, ve çeşitli mühimmatlar bulunarak el konuldu. Operasyonda ele geçirilen mühimmat arasında 18 adet tabanca fişeği ve 59 adet av tüfeği fişeği yer aldı. Bu bulgular, bölgedeki güvenlik risklerine dair ciddi endişeleri gündeme getirdi.
Suçla Mücadelede Kararlılık
Operasyon kapsamında, A.T. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınarak hukuki işlemlerin başlatıldığı belirtildi. Bu gelişme, ilçede suç ve suçlulara karşı toleransın olmadığını ve emniyet güçlerinin her türlü ihbarı ciddiye aldığını bir kez daha kanıtladı. Eskipazar İlçe Emniyet Amirliği, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak adına yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceğini duyurdu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.