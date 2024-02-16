- Asayiş

Hareket halindeki motosikletten ateş açıldı!

Karabük şehir merkezinde, nefes kesen bir olay yaşandı. Asker uğurlama töreni sırasında, iki arkadaşın motosiklet üzerinde ilerlerken silahla ateş açması şehri ayağa kaldırdı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından, emniyet güçleri harekete geçti.

İhlas Haber Ajansı
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Hareket halindeki motosikletten ateş açıldı! mask
Hareket halindeki motosikletten ateş açıldı!
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Asker Uğurlamasında Gerilim Anları

Karabük'te gerçekleşen asker uğurlama töreni sırasında yaşananlar, adeta filmleri aratmayacak cinsten. M.E.D. isimli şahıs, arkadaşı ile birlikte motosiklette seyir halindeyken, elindeki silahla havaya ateş açtı. Bu tehlikeli hareketler, çevredeki vatandaşlar tarafından endişeyle karşılandı. Olayın sosyal medyada yayılması üzerine, güvenlik güçleri derhal devreye girdi.

Hareket halindeki motosikletten ateş açıldı!

Güvenlik Güçlerinden Hızlı Müdahale

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından hızla harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları titiz araştırmalar sonucunda M.E.D.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahıs hakkında, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçundan adli işlemler başlatıldı.
# karabük

16 Şub 2024 - 10:11 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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