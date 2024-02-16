Hareket halindeki motosikletten ateş açıldı!

Asker Uğurlamasında Gerilim Anları
Karabük'te gerçekleşen asker uğurlama töreni sırasında yaşananlar, adeta filmleri aratmayacak cinsten. M.E.D. isimli şahıs, arkadaşı ile birlikte motosiklette seyir halindeyken, elindeki silahla havaya ateş açtı. Bu tehlikeli hareketler, çevredeki vatandaşlar tarafından endişeyle karşılandı. Olayın sosyal medyada yayılması üzerine, güvenlik güçleri derhal devreye girdi.
Güvenlik Güçlerinden Hızlı Müdahale
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından hızla harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları titiz araştırmalar sonucunda M.E.D.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahıs hakkında, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçundan adli işlemler başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.