Yardım eli uzandı! Safranbolu'dan Gazze'ye destek

İnsani Yardımın Merkezi: Safranbolu
Safranbolu Halk Eğitim Merkezi, daha önce Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında da benzer bir yardım kampanyası düzenleyerek mağdurlara destek olmuştu. Şimdi ise dünya sessiz kalmışken, Gazze'deki büyük dram ve acıya sessiz kalmayarak, insani yardım çalışmalarını Gazze'ye taşıdı.
Yardım Malzemeleri Gazze'ye Ulaşacak
Proje kapsamında usta öğreticiler tarafından tasarlanan ve kursiyerler tarafından dikilen toplamda 60 parça ürün ve 60 bin maske, özenle paketlenerek 30 koli haline getirildi. Bu koliler, toplanma merkezi olan Mersin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ulaştırıldıktan sonra Gazze'de saldırı altında yaşam mücadelesi veren Filistinlilere gönderilecek.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.