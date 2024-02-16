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Yardım eli uzandı! Safranbolu'dan Gazze'ye destek

Karabük Safranbolu ilçesi, insani değerleriyle de ön plana çıkıyor. Safranbolu Halk Eğitim Merkezi, İsrail'in hava ve kara saldırılarına maruz kalan Gazze'deki Filistin halkına yardım eli uzattı. Merkezin müdürlüğü tarafından yürütülen bir proje kapsamında, abluka altındaki Gazze'de yaşayan kadın ve çocuklar için hayati öneme sahip kıyafet ve maske üretimi gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı
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Yardım eli uzandı! Safranbolu'dan Gazze'ye destek mask
Yardım eli uzandı! Safranbolu'dan Gazze'ye destek
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İnsani Yardımın Merkezi: Safranbolu

Safranbolu Halk Eğitim Merkezi, daha önce Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında da benzer bir yardım kampanyası düzenleyerek mağdurlara destek olmuştu. Şimdi ise dünya sessiz kalmışken, Gazze'deki büyük dram ve acıya sessiz kalmayarak, insani yardım çalışmalarını Gazze'ye taşıdı.

Yardım eli uzandı! Safranbolu'dan Gazze'ye destek

Yardım Malzemeleri Gazze'ye Ulaşacak

Proje kapsamında usta öğreticiler tarafından tasarlanan ve kursiyerler tarafından dikilen toplamda 60 parça ürün ve 60 bin maske, özenle paketlenerek 30 koli haline getirildi. Bu koliler, toplanma merkezi olan Mersin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ulaştırıldıktan sonra Gazze'de saldırı altında yaşam mücadelesi veren Filistinlilere gönderilecek.
# eğitim, destek

16 Şub 2024 - 10:19 Karabük- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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