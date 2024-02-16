Yardım eli uzandı! Safranbolu'dan Gazze'ye destek

İnsani Yardımın Merkezi: Safranbolu

Safranbolu Halk Eğitim Merkezi, daha önce Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında da benzer bir yardım kampanyası düzenleyerek mağdurlara destek olmuştu. Şimdi ise dünya sessiz kalmışken, Gazze'deki büyük dram ve acıya sessiz kalmayarak, insani yardım çalışmalarını Gazze'ye taşıdı.

Yardım Malzemeleri Gazze'ye Ulaşacak

Proje kapsamında usta öğreticiler tarafından tasarlanan ve kursiyerler tarafından dikilen toplamda 60 parça ürün ve 60 bin maske, özenle paketlenerek 30 koli haline getirildi. Bu koliler, toplanma merkezi olan Mersin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ulaştırıldıktan sonra Gazze'de saldırı altında yaşam mücadelesi veren Filistinlilere gönderilecek.