Araştırmacılara büyük destek! Projelerinizi beraber yazıyoruz programı

Bu öncü girişim, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) bünyesindeki Proje Destek Ofisi (PRODO) tarafından yürütülmekte olup, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Ulusal Ajans KA proje başvuruları için kritik öneme sahip proje yazma eğitimleri sunmaktadır.

Eğitimlerle Güçlenen Araştırmalar

Program, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Türk Dili Bölümü'nden alanlarında uzman akademisyenler Prof. Dr. Yavuz Unat, Dr. Öğr. Üyesi Nuray Emin ve Öğr. Gör. Harun İlçioğlu'nun liderliğinde başladı. Katılımcılara, projelerini planlama, tasarlama ve sunma becerilerini geliştirecek özelleştirilmiş eğitimler sunulmaktadır. Bu eğitimler sayesinde, araştırmacılar kendi alanlarına uygun stratejiler geliştirebilecek ve projelerini daha etkili bir şekilde sunabilecekler.

Amaç: Daha Rekabetçi Projeler ve Yüksek Kaliteli Araştırmalar

"Projelerinizi Beraber Yazıyoruz" programı, Kastamonu Üniversitesi'nin araştırma potansiyelini maksimize etmeyi ve bilimsel çalışmaların kalitesini yükseltmeyi hedeflemektedir. Program, akademisyen ve araştırmacılara, projelerini daha etkin bir şekilde hazırlamaları için gereken araçları ve bilgiyi sağlayarak, ulusal ve uluslararası düzeyde daha rekabetçi projeler geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.