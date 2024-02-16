Kadın kooperatiflerinin e-ticaret hamlesi! Güç birliği ve yenilik

Yerel Ürünler Dijital Vitrinde

Kadın kooperatifleri, "www.gucumemegim.com" üzerinden yöresel el sanatlarından organik gıdalara kadar geniş bir yelpazede ürünlerini sunmaya başladı. Platform, bölgesel kalkınmayı hedefleyerek kadınların ekonomik güçlenmesine katkı sağlıyor.

Devlet Desteğiyle Kadın Girişimciliği Güçleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın destekleri, kooperatiflerin ekipman ve makine ihtiyaçlarını karşılayarak, üretim kapasitesini artırdı. KUZKA'nın sağladığı teknik destek ve eğitimlerle birlik, kurumsal ve marka değeri kazanma yolunda ilerliyor.

Gelecek E-Ticarette

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, projenin kadın kooperatiflerine ciddi katkılar sağlayacağını belirtirken, KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, bölgedeki kadın girişimcilik oranının Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu vurguladı. Güçlü bir e-ticaret platformu ile kadın kooperatiflerinin ürünlerinin daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

Birlikte Güçlü Kadınlar

S.S. Gücüm Emeğim Başkanı Serpil Durgut, kooperatiflerin birlikte daha güçlü olduğunu ve e-ticaret sitesi ile ulusal ve uluslararası pazarlarda yer edinmeyi amaçladıklarını ifade etti. Platform, kadın kooperatiflerine yeni bir iş modeli sunuyor ve yerel üretimin sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyor.

Yenilikçi adımlarıyla dikkat çeken kadın kooperatifleri, bölgesel kalkınmayı destekleyerek, yerel ürünleri global pazarlara taşıyor. Gücüm Emeğim E-Ticaret Platformu, kadınların emeğini dünyaya sunma misyonunu üstleniyor.