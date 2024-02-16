- Ekonomi

Kadın kooperatiflerinin e-ticaret hamlesi! Güç birliği ve yenilik

TR82 Bölgesi'nde bir ilke imza atan Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerindeki kadın kooperatifleri, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle güçlerini birleştirerek e-ticaret dünyasına adım attı. 27 Ekim 2022'de kurulan S.S. Gücüm Emeğim Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği, yerel üretimi global pazarlara taşıma vizyonuyla dikkat çekiyor.

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Kadın kooperatiflerinin e-ticaret hamlesi! Güç birliği ve yenilik mask
Kadın kooperatiflerinin e-ticaret hamlesi! Güç birliği ve yenilik
Kadın kooperatiflerinin e-ticaret hamlesi! Güç birliği ve yenilik
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Yerel Ürünler Dijital Vitrinde

Kadın kooperatifleri, "www.gucumemegim.com" üzerinden yöresel el sanatlarından organik gıdalara kadar geniş bir yelpazede ürünlerini sunmaya başladı. Platform, bölgesel kalkınmayı hedefleyerek kadınların ekonomik güçlenmesine katkı sağlıyor.

Kadın kooperatiflerinin e-ticaret hamlesi! Güç birliği ve yenilik

Devlet Desteğiyle Kadın Girişimciliği Güçleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın destekleri, kooperatiflerin ekipman ve makine ihtiyaçlarını karşılayarak, üretim kapasitesini artırdı. KUZKA'nın sağladığı teknik destek ve eğitimlerle birlik, kurumsal ve marka değeri kazanma yolunda ilerliyor.Kadın kooperatiflerinin e-ticaret hamlesi! Güç birliği ve yenilik

Gelecek E-Ticarette

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, projenin kadın kooperatiflerine ciddi katkılar sağlayacağını belirtirken, KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, bölgedeki kadın girişimcilik oranının Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu vurguladı. Güçlü bir e-ticaret platformu ile kadın kooperatiflerinin ürünlerinin daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.Kadın kooperatiflerinin e-ticaret hamlesi! Güç birliği ve yenilik

Birlikte Güçlü Kadınlar

S.S. Gücüm Emeğim Başkanı Serpil Durgut, kooperatiflerin birlikte daha güçlü olduğunu ve e-ticaret sitesi ile ulusal ve uluslararası pazarlarda yer edinmeyi amaçladıklarını ifade etti. Platform, kadın kooperatiflerine yeni bir iş modeli sunuyor ve yerel üretimin sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyor.Kadın kooperatiflerinin e-ticaret hamlesi! Güç birliği ve yenilik

Yenilikçi adımlarıyla dikkat çeken kadın kooperatifleri, bölgesel kalkınmayı destekleyerek, yerel ürünleri global pazarlara taşıyor. Gücüm Emeğim E-Ticaret Platformu, kadınların emeğini dünyaya sunma misyonunu üstleniyor.

# destek, teknoloji, kastamonu, üretim

16 Şub 2024 - 10:29 Kastamonu- Ekonomi

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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