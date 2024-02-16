Tanju Özcan’ın bu videosu milyon izlendi!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yaptığı çıkışlarla ulusalda ve yerelde gündem olmaya devam ediyor. Tanju Özcan’ın Bolu’daki Afgan Derneği’nin tabelasını indirdiği görüntüler GündemTV’de Türkiye’nin en hızlı trend olan siyasi videoları arasına girdi.

6 BİN KİŞİ YORUMLARDA TARTIŞTI

Şu ana kadar 1 milyon 86 bin kişi tarafından izlenen videoda 6 bini aşkın vatandaş Tanju Özcan’ın “Ben zaten bunların bir araya gelmesine karşıyım. Bizden habersiz kimse Bolu’da tabela falan asamaz” sözleri üzerinden tartışmaya başladı.

KİMİSİ DOĞRU BULUYOR KİMİ SERT ELEŞTİRİYOR

Konuyu değerlendiren vatandaşlar ise ikiye bölünmüş durumda. Tanju Özcan’ın tartışmalı hareketine sıcak yaklaşan kesimin dışında, İngilizce tabelalara da müdahale etmesi gerektiğini savunan bir kesim de bulunuyor.

Olaya yaklaşımda bir diğer görüş ise Özcan’ın hamasetle olayı siyasi propaganda haline getirmesi tartışılıyor.

Peki biz de size soruyoruz. Özcan’ın bu videosu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

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