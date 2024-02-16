Şubat ayında şeftali ağacı çiçek açtı

Küresel ısınmanın etkilerini hissettiren bu durum, Sinop'taki Zübeyde Hanım Anaokulu bahçesindeki rengarenk çiçek açan şeftali ağacı ile gözler önüne serildi. Hem görsel bir şölen sunan hem de küresel ısınmanın olumsuz etkilerine dikkat çeken bu olay, yerel halk ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Küresel Isınma Etkisiyle Yalancı Bahar

Sinop, şubat ayında yaşanan bu sıcak hava dalgasıyla adeta yalancı bir baharı yaşadı. Normalde soğuk ve karlı geçmesi beklenen kış mevsimi, bu yıl sıcak hava ve erken çiçek açan ağaçlarla farklı bir tabloya sahne oldu. Küresel ısınmanın somut bir göstergesi olarak değerlendirilen bu durum, iklim değişikliği konusunda ciddi uyarılar barındırıyor.

Sinop'ta Görsel Şölen: Rengarenk Çiçekler

Zübeyde Hanım Anaokulu bahçesindeki şeftali ağacı, şubat ayında çiçek açarak görenleri şaşırttı. Mevsimi şaşırarak erken çiçek açan ağaç, kentte görsel bir şölen sunuyor. Bu durum, Sinop'ta yaşayanlar ve kenti ziyaret edenler için adeta bir ilkbahar müjdesi niteliğinde.