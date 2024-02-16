Şubat ayında şeftali ağacı çiçek açtı

Küresel ısınmanın etkilerini hissettiren bu durum, Sinop'taki Zübeyde Hanım Anaokulu bahçesindeki rengarenk çiçek açan şeftali ağacı ile gözler önüne serildi. Hem görsel bir şölen sunan hem de küresel ısınmanın olumsuz etkilerine dikkat çeken bu olay, yerel halk ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.
Küresel Isınma Etkisiyle Yalancı Bahar
Sinop, şubat ayında yaşanan bu sıcak hava dalgasıyla adeta yalancı bir baharı yaşadı. Normalde soğuk ve karlı geçmesi beklenen kış mevsimi, bu yıl sıcak hava ve erken çiçek açan ağaçlarla farklı bir tabloya sahne oldu. Küresel ısınmanın somut bir göstergesi olarak değerlendirilen bu durum, iklim değişikliği konusunda ciddi uyarılar barındırıyor.
Sinop'ta Görsel Şölen: Rengarenk Çiçekler
Zübeyde Hanım Anaokulu bahçesindeki şeftali ağacı, şubat ayında çiçek açarak görenleri şaşırttı. Mevsimi şaşırarak erken çiçek açan ağaç, kentte görsel bir şölen sunuyor. Bu durum, Sinop'ta yaşayanlar ve kenti ziyaret edenler için adeta bir ilkbahar müjdesi niteliğinde.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.