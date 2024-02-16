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Şubat ayında şeftali ağacı çiçek açtı

Türkiye genelinde yaşanan sıcak hava dalgası, Sinop'ta beklenmedik bir doğa olayına sahne oldu. Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklıklar, kentte kış ortasında şeftali ağaçlarının çiçek açmasına neden oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Şubat ayında şeftali ağacı çiçek açtı
Şubat ayında şeftali ağacı çiçek açtı
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Küresel ısınmanın etkilerini hissettiren bu durum, Sinop'taki Zübeyde Hanım Anaokulu bahçesindeki rengarenk çiçek açan şeftali ağacı ile gözler önüne serildi. Hem görsel bir şölen sunan hem de küresel ısınmanın olumsuz etkilerine dikkat çeken bu olay, yerel halk ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Şubat ayında şeftali ağacı çiçek açtı

Küresel Isınma Etkisiyle Yalancı Bahar

Sinop, şubat ayında yaşanan bu sıcak hava dalgasıyla adeta yalancı bir baharı yaşadı. Normalde soğuk ve karlı geçmesi beklenen kış mevsimi, bu yıl sıcak hava ve erken çiçek açan ağaçlarla farklı bir tabloya sahne oldu. Küresel ısınmanın somut bir göstergesi olarak değerlendirilen bu durum, iklim değişikliği konusunda ciddi uyarılar barındırıyor.Şubat ayında şeftali ağacı çiçek açtı

Sinop'ta Görsel Şölen: Rengarenk Çiçekler

Zübeyde Hanım Anaokulu bahçesindeki şeftali ağacı, şubat ayında çiçek açarak görenleri şaşırttı. Mevsimi şaşırarak erken çiçek açan ağaç, kentte görsel bir şölen sunuyor. Bu durum, Sinop'ta yaşayanlar ve kenti ziyaret edenler için adeta bir ilkbahar müjdesi niteliğinde.Şubat ayında şeftali ağacı çiçek açtı
# ziyaret, sinop

16 Şub 2024 - 10:45 Sinop- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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