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Bolu'da sahur ve iftar zamanları! 2024 güncel imsakiye takvimi! Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan ayı, Müslümanlar için kutsal bir zaman dilimidir ve bu dönemde sahur ve iftar vakitleri büyük önem taşır. Bolu'da yaşayanlar için Ramazan 2024 sahur ve iftar saatlerine dair tüm detaylar, günlük değişimlerle birlikte takip edilmesi gereken önemli zaman dilimleridir.

Doğukan Demirci
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Bolu'da sahur ve iftar zamanları! 2024 güncel imsakiye takvimi! Ramazan Bayramı ne zaman? mask
Bolu'da sahur ve iftar zamanları! 2024 güncel imsakiye takvimi! Ramazan Bayramı ne zaman?
Bolu'da sahur ve iftar zamanları! 2024 güncel imsakiye takvimi! Ramazan Bayramı ne zaman?
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Bolu'da sahur vakitlerinin önemi ve avantajları

Sahur, Ramazan ayının vazgeçilmez bir parçasıdır ve birçok avantajı beraberinde getirir. Sahur yapmak, vücudun gün boyu enerjik kalmasını ve ruhsal olarak da insanların kendilerini daha iyi hissetmesini sağlar. Bolu'da sahur ve iftar vakitlerinin bilinmesi, bu kutsal ayın gerekliliklerine uygun şekilde hazırlanmak için büyük önem taşır.

Bolu'da sahur ve iftar zamanları! 2024 güncel imsakiye takvimi! Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan sahurlarına hazırlık nasıl olmalı?

Bolu'da Ramazan sahurlarına hazırlık, çeşitli yemekler veya lezzetli kahvaltılıklar ile yapılabilir. Bu, Ramazan ayını daha keyifli ve anlamlı kılmak için önemli bir adımdır. Sahur vakitlerini takip etmek, oruç tutacak bireyler için günün geri kalanında ihtiyaç duyacakları enerji ve dinçliği sağlama açısından kritik bir öneme sahiptir.

Bolu'da sahur ve iftar zamanları! 2024 güncel imsakiye takvimi! Ramazan Bayramı ne zaman?

2024 Ramazan Bayramı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu. Buna göre; 2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. Ramazan ayı bu sene 11 Mart günü başlayacak.
Bolu'da sahur ve iftar zamanları! 2024 güncel imsakiye takvimi! Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı’na kaç gün kaldı?

Ramazan ayı bu sene 11 Mart günü başlayacak. 16 Şubat 2024 tarihini baz alınca Ramazan ayının başlamasına 24 gün kaldı.

Ramazan ayının ilk günü Bolu’da sahur vakti

Bolu'da Ramazan ayının ilk gününde sahur vakitleri merak konusu oluyor. 2024 yılında Bolu için ilk sahur vakti sabah saat 05:41'de. Bu, oruca başlamak için belirlenen zaman dilimidir. Ramazan'ın son gününde ise sahur vakti 04:48 olarak kaydediliyor, böylelikle oruç tutacaklar için son hazırlık fırsatı sunuluyor.Bolu'da sahur ve iftar zamanları! 2024 güncel imsakiye takvimi! Ramazan Bayramı ne zaman?

Bolu'da Ramazan 2024 boyunca, her gün güncellenen sahur ve iftar saatlerine dikkat edilmesi, bu manevi ayın sorunsuz bir şekilde geçirilmesine olanak tanır. Sahur vakitleri, günün ilk ışıklarıyla başlayan oruç sürecinin başlangıcını işaret ederken, iftar saatleri ise gün batımıyla orucun sona erişini simgeler. Bu zaman dilimleri, Ramazan ayının ruhunu yansıtan önemli anlardır.

2024 Ramazan ayı iftar saatleri:

TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
14 Şubat 2024 Çarşamba06:1807:4313:1316:0518:3319:52
15 Şubat 2024 Perşembe06:1707:4213:1316:0618:3419:54
16 Şubat 2024 Cuma06:1607:4013:1316:0718:3519:55
17 Şubat 2024 Cumartesi06:1407:3913:1316:0718:3619:56
18 Şubat 2024 Pazar06:1307:3813:1316:0818:3719:57
19 Şubat 2024 Pazartesi06:1207:3613:1316:0918:3919:58
20 Şubat 2024 Salı06:1107:3513:1216:1018:4019:59
21 Şubat 2024 Çarşamba06:0907:3413:1216:1118:4120:00
22 Şubat 2024 Perşembe06:0807:3213:1216:1218:4220:01
23 Şubat 2024 Cuma06:0707:3113:1216:1318:4320:02
24 Şubat 2024 Cumartesi06:0507:2913:1216:1418:4520:03
25 Şubat 2024 Pazar06:0407:2813:1216:1418:4620:05
26 Şubat 2024 Pazartesi06:0207:2613:1216:1518:4720:06
27 Şubat 2024 Salı06:0107:2513:1116:1618:4820:07
28 Şubat 2024 Çarşamba06:0007:2313:1116:1718:4920:08
29 Şubat 2024 Perşembe05:5807:2213:1116:1818:5020:09
01 Mart 2024 Cuma05:5707:2013:1116:1818:5120:10
02 Mart 2024 Cumartesi05:5507:1913:1116:1918:5320:11
03 Mart 2024 Pazar05:5407:1713:1116:2018:5420:12
04 Mart 2024 Pazartesi05:5207:1613:1016:2018:5520:13
05 Mart 2024 Salı05:5007:1413:1016:2118:5620:15
06 Mart 2024 Çarşamba05:4907:1313:1016:2218:5720:16
07 Mart 2024 Perşembe05:4707:1113:1016:2318:5820:17
08 Mart 2024 Cuma05:4607:0913:0916:2318:5920:18
09 Mart 2024 Cumartesi05:4407:0813:0916:2419:0020:19
10 Mart 2024 Pazar05:4207:0613:0916:2519:0220:20
11 Mart 2024 Pazartesi05:4107:0513:0916:2519:0320:21
12 Mart 2024 Salı05:3907:0313:0816:2619:0420:22
13 Mart 2024 Çarşamba05:3707:0113:0816:2619:0520:24
14 Mart 2024 Perşembe05:3607:0013:0816:2719:0620:25
15 Mart 2024 Cuma05:3406:5813:0816:2819:0720:26
16 Mart 2024 Cumartesi05:3206:5613:0716:2819:0820:27
# pazar, tarih

16 Şub 2024 - 15:15 - Gündem

Mahreç  Doğukan Demirci

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