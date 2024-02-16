Türkiye altın ithalatında yaşanan büyük düşüş yatırımcıyı endişelendiriyor

2024'ün ilk ayında Türkiye'nin altın ithalatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla önemli bir düşüş yaşadı. Yıllar sonra ilk kez bu denli bir gerileme gözlemlenirken, altın sahipleri ve yatırımcılar için yeni bir dönem başlıyor. Bu gelişme, hem bireysel altın yatırımcıları hem de ekonomi politikaları açısından dikkate değer sonuçlar doğuruyor.

Altın ithalatındaki düşüşün nedenleri?

2023 yılında, Türkiye'nin altın ithalatı son 50 yılın zirvesine ulaşarak yaklaşık 319 ton ile rekor kırmıştı. Ancak 2024'ün ilk ayında, altın ithalatı 11.5 tona düşerek önemli bir azalma gösterdi. Bu düşüş, Türkiye'nin ekonomik modelindeki değişiklikler ve parasal sıkılaşma politikalarının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Altın ihracatına ek vergi neden alınıyor?

Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte uygulamaya konan parasal sıkılaşma adımları ve altın ithalatına getirilen yeni kısıtlamalar, ithalat rakamlarında belirgin bir düşüşe neden oldu. Özellikle, Türkiye-AB Gümrük Birliği dışındaki ülkelerden yapılacak altın ithalatına yüzde 20 vergi getirilmesi ve kota uygulamalarının genişletilmesi, ithalatı doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Altın Piyasasına Etkileri neler?

Bu kısıtlamalar, altın piyasasında önemli değişikliklere yol açıyor. Bireysel yatırımcılar ve özel şirketlerin altın talebindeki artış, kısıtlamalar nedeniyle karşılanamaz hale gelebilir. Altın alım-satım işlemlerinde makasın (alış-satış fiyat farkı) artması ve arzın talebi karşılayamaması, piyasada belirsizliklere ve fiyat dalgalanmalarına neden olabilir.

Geleceğe Bakış ve yatırımcı endişeleri

Altın, Türkiye'de yüksek enflasyon karşısında değerini koruma amacıyla tercih edilen bir yatırım aracı olmuştur. Ancak ithalatındaki bu büyük düşüş, altın piyasasını ve yatırımcıların stratejilerini yeniden şekillendirebilir. Uygulanan kısıtlamaların uzun vadede altın arzına ve fiyatlarına etkisi, ekonomi yönetiminin gelecek adımlarıyla daha net bir şekilde ortaya çıkacak.