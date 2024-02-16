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Şifalı hazine! Yer İnciri

Sinop, doğal güzelliklerinin yanı sıra şifalı bitkileriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle Karakum yolu ve Adabaşı mevkii ile dağlık alanlarda kendiliğinden yetişen bir kaktüs türü olan yer inciri, sağlık dolu faydalarıyla dikkat çekiyor.

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Şifalı hazine! Yer İnciri mask
Şifalı hazine! Yer İnciri
Şifalı hazine! Yer İnciri
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Yerel olarak dikenli incir olarak da bilinen bu tropikal meyve, şeker hastalığından grip ve nezleye, kabızlıktan çeşitli enfeksiyonlara kadar birçok sağlık sorununa iyi geliyor. Ancak günde 5 adetten fazla tüketilmesi önerilmiyor.

Şifalı hazine! Yer İnciri

Tropikal Meyvenin Faydaları Saymakla Bitmiyor

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, yer inciri ya da bilinen diğer adıyla Hint inciri, Akdeniz ikliminde yetişen bir kaktüs meyvesidir. Mor ve turuncu varyeteleri bulunan bu meyve, Sinop'ta doğal olarak bolca bulunuyor. Sonbaharda olgunlaşan meyveler, dikkat çekici mor renkleri ve üzerindeki ince dikenlerle tanınıyor. Taze olarak tüketilebileceği gibi meyve suyu olarak da değerlendirilen Hint incirinin sağlık üzerindeki etkileri ise hayran bırakıyor.

Vitamin ve Mineral Deposu

Yer inciri, içerdiği amino asitler, flavonoidler, vitaminler (C, B, E) ve mineraller (potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, manganez, folat) sayesinde adeta bir şifa kaynağı. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnç sağlıyor, enerji ve zindelik veriyor. Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etkisi, sindirim sistemine katkıları ve kan şekerini düzenleyici özellikleriyle öne çıkıyor.Şifalı hazine! Yer İnciri

Düzenli Tüketimde Cilde Faydaları

Düzenli olarak tüketildiğinde cilt sağlığını koruyan ve cildin parlaklık kazanmasına yardımcı olan yer inciri, aynı zamanda kolesterolün dengelenmesine de yardımcı olur. Yüksek lif oranı sayesinde özellikle şeker hastaları için tavsiye edilen bu meyve, mideyi yavaş terk ettiği için kan şekerini düzenleyici bir etkiye sahiptir.

# tarım, orman, sinop

16 Şub 2024 - 10:50 Sinop- Gündem

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