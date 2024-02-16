- Gündem

Her B sınıfı ehliyet sahibi 125 cc ve altı motosiklet kullanamayacak

Bolu'da, B sınıfı ehliyet sahipleri için 125 cc ve altı motosiklet kullanımıyla ilgili yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Orhan Fırat, sürücü kursu zorunluluğu ve maliyet avantajları hakkında bilgi verdi. Güvenli sürüş için eğitim almanın önemi vurgulandı.

Doğukan Demirci
Doğukan Demirci Tüm Haberleri
Her B sınıfı ehliyet sahibi 125 cc ve altı motosiklet kullanamayacak mask
Her B sınıfı ehliyet sahibi 125 cc ve altı motosiklet kullanamayacak
Her B sınıfı ehliyet sahibi 125 cc ve altı motosiklet kullanamayacak
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Fırat, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc ve altı motosiklet kullanımıyla ilgili yeni düzenlemeler hakkında önemli bilgiler verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, B sınıfı ve üzeri ehliyet sahipleri, ek bir ücret ödemeden A1 sınıfı motosikletleri kullanma hakkına sahip olacaklar. Ancak, bu hak otomatik olarak gelmiyor; adayların belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Her B sınıfı ehliyet sahibi 125 cc ve altı motosiklet kullanamayacak

Motosiklet Kullanımı İçin Gerekli Şartlar

Fırat, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilmeleri için sürücü kurslarına başvurup kayıt yaptırmaları gerektiğini belirtti. Yeni yönetmelik kapsamında, en az 2 yıllık B sınıfı ehliyet sahibi olma şartı ve geriye dönük 5 yıl içinde ehliyetin geçici veya daimi olarak geri alınmamış olması gibi kriterler bulunuyor.Her B sınıfı ehliyet sahibi 125 cc ve altı motosiklet kullanamayacak

Sürücü Kursları Zorunluluğu

125 cc motosiklet kullanmak isteyen B sınıfı ehliyet sahipleri, sürücü kurslarına giderek 'A1' sınıfı ehliyet için gerekli eğitimi almak zorundalar. Fırat, bu eğitimin önemine dikkat çekerek, motosiklet kullanımı için gerekli olan ekipman ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi sahibi olmanın önemini vurguladı.Her B sınıfı ehliyet sahibi 125 cc ve altı motosiklet kullanamayacak

Maliyet Avantajı

Yeni düzenlemeyle, B sınıfı ehliyet sahipleri, A1 sertifikasını ehliyetlerine işletmeden 2 bin 250 TL'lik maliye harcından muaf tutuluyorlar. Fırat, bu avantajın yanı sıra, sürücü kursu bedelinin 6 bin TL olduğunu ve ehliyeti olmayanların ek olarak 2 bin 250 TL maliye harcı ödemek zorunda kaldıklarını belirtti.Her B sınıfı ehliyet sahibi 125 cc ve altı motosiklet kullanamayacak

Bu yeni düzenlemeler, B sınıfı ehliyet sahiplerine motosiklet kullanımı konusunda yeni fırsatlar sunarken, güvenli sürüş için gerekli eğitimin alınmasının önemini de hatırlatıyor.

16 Şub 2024 - 13:00 - Gündem

Mahreç  Doğukan Demirci

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL