Her B sınıfı ehliyet sahibi 125 cc ve altı motosiklet kullanamayacak

Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Fırat, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc ve altı motosiklet kullanımıyla ilgili yeni düzenlemeler hakkında önemli bilgiler verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, B sınıfı ve üzeri ehliyet sahipleri, ek bir ücret ödemeden A1 sınıfı motosikletleri kullanma hakkına sahip olacaklar. Ancak, bu hak otomatik olarak gelmiyor; adayların belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Motosiklet Kullanımı İçin Gerekli Şartlar

Fırat, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilmeleri için sürücü kurslarına başvurup kayıt yaptırmaları gerektiğini belirtti. Yeni yönetmelik kapsamında, en az 2 yıllık B sınıfı ehliyet sahibi olma şartı ve geriye dönük 5 yıl içinde ehliyetin geçici veya daimi olarak geri alınmamış olması gibi kriterler bulunuyor.

Sürücü Kursları Zorunluluğu

125 cc motosiklet kullanmak isteyen B sınıfı ehliyet sahipleri, sürücü kurslarına giderek 'A1' sınıfı ehliyet için gerekli eğitimi almak zorundalar. Fırat, bu eğitimin önemine dikkat çekerek, motosiklet kullanımı için gerekli olan ekipman ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi sahibi olmanın önemini vurguladı.

Maliyet Avantajı

Yeni düzenlemeyle, B sınıfı ehliyet sahipleri, A1 sertifikasını ehliyetlerine işletmeden 2 bin 250 TL'lik maliye harcından muaf tutuluyorlar. Fırat, bu avantajın yanı sıra, sürücü kursu bedelinin 6 bin TL olduğunu ve ehliyeti olmayanların ek olarak 2 bin 250 TL maliye harcı ödemek zorunda kaldıklarını belirtti.

Bu yeni düzenlemeler, B sınıfı ehliyet sahiplerine motosiklet kullanımı konusunda yeni fırsatlar sunarken, güvenli sürüş için gerekli eğitimin alınmasının önemini de hatırlatıyor.