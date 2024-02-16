- Sağlık

Yenidoğanlara hayat veren eğitim

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, sağlık personelinin uzmanlık seviyesini artırmak amacıyla önemli bir eğitim programına ev sahipliği yaptı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yurtseven tarafından verilen bu kritik eğitim, Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) ve Çocuk Yaşam Desteği (CPR) kurslarını kapsıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Yenidoğanlara hayat veren eğitim
Yenidoğanlara hayat veren eğitim
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Altın Dakika: Doğumdan Sonraki Kritik Anlar

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, doğumun ardından yaşanan ilk dakikaların "altın dakika" olarak nitelendirildiğini vurguladı. Bu kritik zaman diliminde yapılacak doğru müdahalelerin, bebeğin hayatta kalmasını ve ileride yaşanabilecek sağlık sorunlarını önlemekte büyük önem taşıdığını belirtti. Eğitim programının, bebeklerin bu kritik dönemde alacakları destek için büyük bir adım olduğu ifade edildi.

Yenidoğanlara hayat veren eğitim

Anne ve Bebek Sağlığı İçin Nitelikli Bakım

Dr. Yılmaz, anne ve bebek sağlığının korunması ve geliştirilmesinin sağlık hizmeti sunucularının temel görevleri arasında yer aldığını belirtti. Bu bağlamda, gebeliklerin erken dönemde tespit edilmesi ve doğum sonrası dönemi de kapsayan kaliteli bakım hizmetlerinin sunulmasının önemine dikkat çekti. Eğitimin, sağlık personelinin bu alandaki niteliğini artırma amacı taşıdığını vurguladı.

Yenidoğanlara hayat veren eğitim

Sürekli Eğitim ve Gelişim

Yenidoğan Canlandırma (NRP) ve Çocuk Yaşam Desteği (CPR) eğitimlerinin, hastane bünyesinde görev yapan tüm personelin katılımı sağlanana kadar devam edeceği belirtildi. Bu süreç, sağlık personelinin sürekli eğitim almasını ve gelişimini sağlayarak, en yüksek standartlarda hizmet sunmalarını amaçlıyor.

# eğitim, destek, anne, düzce, çocuk

16 Şub 2024 - 10:56 Düzce- Sağlık

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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