Yenidoğanlara hayat veren eğitim

Altın Dakika: Doğumdan Sonraki Kritik Anlar

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, doğumun ardından yaşanan ilk dakikaların "altın dakika" olarak nitelendirildiğini vurguladı. Bu kritik zaman diliminde yapılacak doğru müdahalelerin, bebeğin hayatta kalmasını ve ileride yaşanabilecek sağlık sorunlarını önlemekte büyük önem taşıdığını belirtti. Eğitim programının, bebeklerin bu kritik dönemde alacakları destek için büyük bir adım olduğu ifade edildi.

Anne ve Bebek Sağlığı İçin Nitelikli Bakım

Dr. Yılmaz, anne ve bebek sağlığının korunması ve geliştirilmesinin sağlık hizmeti sunucularının temel görevleri arasında yer aldığını belirtti. Bu bağlamda, gebeliklerin erken dönemde tespit edilmesi ve doğum sonrası dönemi de kapsayan kaliteli bakım hizmetlerinin sunulmasının önemine dikkat çekti. Eğitimin, sağlık personelinin bu alandaki niteliğini artırma amacı taşıdığını vurguladı.

Sürekli Eğitim ve Gelişim

Yenidoğan Canlandırma (NRP) ve Çocuk Yaşam Desteği (CPR) eğitimlerinin, hastane bünyesinde görev yapan tüm personelin katılımı sağlanana kadar devam edeceği belirtildi. Bu süreç, sağlık personelinin sürekli eğitim almasını ve gelişimini sağlayarak, en yüksek standartlarda hizmet sunmalarını amaçlıyor.