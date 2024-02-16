Öğrenci güvenliği öncelikli! Bahar dönemi komisyon toplantısı gerçekleştirildi

Öğrenci Huzuru İçin El Ele

Toplantı, Düzce Üniversitesi'nin Konuralp Bey salonunda gerçekleşti ve üniversitenin rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, vali yardımcıları ve ilgili kurumların temsilcileri gibi eğitim ve güvenlik alanındaki önemli isimleri bir araya getirdi. Bu birliktelik, öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamlarını daha güvenli ve huzurlu bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli çalışmaların üzerinde durdu.

Güvenlik ve Huzur Odaklı Yaklaşım

Toplantının ana gündem maddesi, üniversite öğrencilerinin güvenliğini ve huzurunu sağlamak üzere alınan ve alınması planlanan önlemler oldu. Öğrencilerin eğitim hayatlarını güven içinde sürdürebilmeleri için yapılan çalışmalar, kapsamlı bir şekilde ele alındı. Bu bağlamda, kampüs içi güvenlik önlemlerinin artırılması, öğrenci yurtlarında güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi ve acil durum planlarının güncellenmesi gibi konular detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Katılımcılar ve Kararlar

Katılımcılar arasında, Düzce Üniversitesi yönetimi, yerel yönetim temsilcileri ve güvenlik güçleri yer aldı. Toplantı, öğrencilerin güvenliğini sağlamak adına alınacak yeni tedbirler ve mevcut önlemlerin gözden geçirilmesiyle sona erdi. Öğrenci yurtlarındaki güvenlik kameralarının sayısının artırılması, kampüs giriş çıkışlarında daha etkin kontrol mekanizmalarının devreye sokulması ve halkla ilişkiler birimlerinin öğrenci güvenliği konusunda daha aktif rol alması gibi önemli kararlar alındı.