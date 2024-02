117 yaşındaki Arzu Nine'nin hayali, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmak ve yeni bir mutfak

Türkiye'nin En Yaşlı Vatandaşı Arzu Nine'nin Büyük Hayalleri

Kırıkkale'nin sakin köyü Elmalı'da yaşayan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Türkiye'nin en yaşlı insanı olarak kayıtlara geçmiş durumda. Hayatının büyük bir kısmını bu köyde geçiren ve altı çocuk büyüten Arzu Nine, şimdilerde kızı Gülkız ile birlikte yaşamını sürdürüyor. Ancak yaşamının bu döneminde, onun için önemli iki dileği var: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak ve evine bir mutfak yapılması.

Bir Asrı Aşkın Yaşamı ve Cumhurbaşkanı Sevgisi

Arzu Nine, 2020 yılında COVID-19'u yenerek hayata tutunmayı başardı. Bu zorlu sürecin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini ve desteğini dile getirerek, onunla tanışma arzusunu ifade etti. Kırıkkale mitinglerinde yer bulamasa da, Erdoğan'a olan selamını ve desteğini her fırsatta ilettiğini belirtiyor. Arzu Nine, aynı zamanda, evinin çatısının onarılmasından, merdivenlerinin yapılmasına kadar, hükümetin sağladığı yardımlara minnettarlığını ifade ediyor.

Yaşamının Son Dönemindeki Basit Bir İstek: Bir Mutfak

Arzu Nine'nin hayatındaki en büyük eksikliklerden biri, evinde bir mutfağın olmaması. Yemeklerini bir odada pişirmek zorunda kalan Arzu Nine, "Bir mutfağım olsa, çay pişirebilirim" diyerek, bu basit ama hayati ihtiyacını dile getiriyor. Kırıkkale Valiliği'nin desteğiyle evinde bazı iyileştirmeler yapılsa da, Arzu Nine'nin mutfak hayali henüz gerçekleşmiş değil.

Geçmişten Günümüze Bir Yolculuk: Atatürk Anıları

Arzu Nine, geçmişe dönük anılarında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anılarını da paylaşıyor. Atatürk'ü çocukluğunda gördüğünü ve o günleri büyük bir nostaljiyle hatırladığını belirten Arzu Nine, yaşadığı dönemlerin zorluklarından da bahsediyor. Yoksulluk, fakirlik ve zor şartlar altında geçen bir ömür, onun hikayesini daha da etkileyici kılıyor.

Bir Anne ve Kızının Yaşam Mücadelesi

Arzu Nine'nin kızı Gülkız, annesinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan, yanında duran ve ona destek olan bir figür olarak öne çıkıyor. Böbrek hastalığıyla mücadele eden Gülkız, annesine olan bağlılığı ve sevgisiyle dikkat çekiyor. İkili, birbirlerine olan bağlılıkları ve yaşam mücadeleleriyle, birçok kişiye ilham veriyor.

Arzu Nine'nin hikayesi, sadece yaşlı bir kadının hayatından kesitler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan, kuşaklar arası bağları ve toplumsal değişimleri de gözler önüne seriyor. Arzu Nine'nin dilekleri, belki de onun yaşamının bu son döneminde, toplumun dikkatini yaşlılara ve onların ihtiyaçlarına daha fazla çevirebilir.