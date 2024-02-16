2025 model Fiat Egea çıktı! Fiyatı ne olacak?

2025 Fiat Egea Urban: Yenilikçi Tasarım ve Üstün Performans

Fiat'ın yenilikçi ruhu ve mühendislik harikası, 2025 Fiat Egea Urban, piyasaya sürüldüğü andan itibaren otomobil severlerin dikkatini çekmeyi başardı. Bu model, şehir içi ve şehir dışı kullanım için ideal özelliklerle donatılmış, benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor. Fiat Egea Urban, performans, tasarım ve ekonomi arasında mükemmel bir denge kurarak, her türlü beklentiye cevap veriyor.

Performans ve Ekonomi

Fiat Egea Urban, 110 HP güç üreten ve 127 Nm tork sağlayan 1.4 litrelik benzinli motoru ile dikkat çekiyor. Bu güçlü motor, aracı 0'dan 100 km/s hıza sadece 10.8 saniyede çıkarabilirken, maksimum 186 km/s hıza ulaşabiliyor. 6 litrelik ortalama yakıt tüketimi ile ekonomik sürüşün keyfini çıkarabilirsiniz. 55 litrelik yakıt deposu ile uzun yolculuklarınızda dahi sık sık durup yakıt ikmali yapmanıza gerek kalmıyor.

Konfor ve Tasarım

Fiat Egea Urban, 550 litrelik geniş bagaj hacmi ile dikkat çekiyor. Bu geniş iç hacim, hem günlük kullanımınızda hem de uzun yolculuklarınızda ihtiyacınız olan tüm eşyalarınızı rahatlıkla taşımanıza olanak tanır. Aracın boyutları (uzunluk: 4532 mm, genişlik: 1792 mm, yükseklik: 1497 mm) şehir içinde kolay manevra yapabilme imkanı sunarken, geniş iç mekanı ile de konforlu bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Güvenlik ve Teknoloji

Fiat Egea Urban, güvenlik ve teknoloji özellikleriyle de öne çıkıyor. Modern güvenlik sistemleri ve sürüş destek teknolojileri, sürücüye ve yolculara maksimum güvenlik sağlıyor. Manuel vites kutusu, sürücüye tam kontrol imkanı sunarken, dinamik sürüş deneyimi yaşatıyor.

Çevre Dostu

1368 cc'lik silindir hacmi ve 1150 Kg boş ağırlığı ile Fiat Egea Urban, çevreye duyarlı bir otomobil olarak öne çıkıyor. Düşük yakıt tüketimi ve verimli motoru ile çevre dostu bir sürüş deneyimi sunuyor.



Fiyatı Ne? Piyasaya Ne Zaman Sürülecek?

Urban 1.4 Fire 95 HP: 950.900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 1.300.900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 1.500.900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 1.730.900 TL

Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 1.824.900 TL

2025 Fiat Egea Urban, yenilikçi tasarımı, üstün performansı, ekonomik yakıt tüketimi ve geniş iç hacmi ile her türlü ihtiyaca cevap veren bir otomobil. Şehir içindeki pratik kullanımı, uzun yolculuklardaki konforu ve çevre dostu özellikleri ile dikkat çekiyor. Fiat Egea Urban, modern sürücülerin tüm beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.