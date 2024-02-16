Bolu'nun hakem üçlüsü TFF 2 ve 3. liglerde adaletin peşinde!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bolu’nun gözünü 18 Şubat 2024 Pazar günü Türkiye'nin farklı köşelerindeki iki önemli maça çevirdi. TFF 3. Lig ve TFF 2. Lig'de gerçekleşecek olan bu karşılaşmalarda, Bolu'nun yetiştirdiği üç yetenekli hakem; Selim Göksu, Batuhan Topçu ve Hakan Erkan, adaletin sahada temsilcisi olacak. Bu atamalar, Türkiye genelinde futbol adaletinin sağlanmasında Bolu'nun önemli bir merkez olduğunu bir kez daha gösterdi.

Artvin ve İzmir'de Bolu rüzgarı

Artvin Hopaspor ile Mardin 1969 Spor arasındaki TFF 3. Lig maçı ve Altınordu ile Adıyaman Futbol Kulübü arasında gerçekleşecek TFF 2. Lig maçı, 18 Şubat'ta futbolseverlerin ilgisini çekecek. Bu maçlarda görev alacak Bolu menşeli hakemler, sahada futbolun adaletini temsil edecek önemli isimler olarak öne çıkacak.

Artvin'de nefes kesen karşılaşma

Artvin'de gerçekleşecek olan TFF 3. Lig maçında, Artvin Hopaspor ile Mardin 1969 Spor'un karşı karşıya geleceği mücadelede, Bolu'dan gelen Batuhan Topçu ve Selim Göksu hakemlik yapacak. Ankara Bölgesi'nden Özer Özden'in de aralarında bulunduğu hakem kadrosu, bu çekişmeli mücadelenin adalet içinde geçmesini sağlayacak.

İzmir'de adaletin temsilcileri

İzmir, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan Altınordu ile Adıyaman Futbol Kulübü arasındaki TFF 2. Lig maçında, Bolu'nun bir diğer yeteneği Hakan Erkan, yardımcı hakem olarak görevini üstlenecek. Çorum'dan gelen baş hakem Ahmet Ecevit ile birlikte, bu maçta da futbolun adaleti en üst düzeyde temsil edilecek.

Bolu, hakem yetiştirme konusunda öncü rolde

Bolu, futbol adaletini sahada temsil etme görevini üstlenen hakemlerle, Türkiye'nin dört bir yanında adından söz ettiriyor. Bu önemli maçlar, hakemler için değerli deneyimler sunarken, Bolu'nun bu alandaki başarısını da pekiştiriyor. TFF tarafından yapılan bu atamalar, Bolu'nun hakem yetiştirme konusunda nasıl bir öncü rol üstlendiğinin altını çiziyor.