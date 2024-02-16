TFF'den tarihi karar: Süper Lig’de hakem tartışmaları bitiyor!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in kalitesini artırmak ve Türk hakemliğini geliştirmek adına önemli bir adım attı. 26. haftadan itibaren devreye girecek olan yabancı TV gözlemcisi uygulaması, Türk futbolunda yeni bir dönemi başlatıyor.
10 Deneyimli isimden değerlendirme
Bu uygulama ile UEFA'nın eski elit hakemleri arasından seçilen 10 deneyimli yabancı gözlemci, ligdeki hakemlerin performansını değerlendirerek futbolun daha adil ve kaliteli olmasına katkı sağlayacak.
Hakem puanlamasında yeni sistem
Yabancı gözlemciler tarafından verilecek puanlar, hakem puanlama sisteminin yarısını oluşturacak. Diğer yüzde 50'lik kısım ise saha gözlemcileri, VAR kadrosu ve üst iki ligde görev yapan hakem ve gözlemcilerin katılacağı anketlerle belirlenecek. Böylece, hakemlerin her yönüyle değerlendirilmesi ve gelişimlerine katkıda bulunulması hedefleniyor.
Futbolun geleceği için büyük adım
TFF'nin bu hamlesi, Türk futbolunun uluslararası standartlarda rekabet edebilirliğini artırmayı amaçlıyor. Yabancı gözlemcilerin tecrübesi ve bilgisi, yerel hakemlerin gelişimine büyük katkı sağlayacak. Ayrıca, hakem hatalarının azalması ve maçların daha adil bir şekilde yönetilmesi, ligimizin kalitesini ve izlenirliliğini artıracak önemli faktörler arasında.
UEFA elitinden 10 deneyimli isim
TFF'nin açıklamasına göre, yabancı gözlemci kadrosu, futbolun üst liglerinde önemli tecrübeleri olan isimlerden oluşuyor. Frank De Bleeckere (Belçika), Jorn West Larsen (Danimarka), Mike Riley (İngiltere), David Borbalan (İspanya), Cees Bakker (Hollanda), Alan Snoddy (Kuzey İrlanda), Lucilio Batista (Portekiz), Alexs Deaconu (Romanya), William Young (İskoçya) ve Bo Karlsson (İsveç), bu yenilikçi adımın öncülerinden.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.