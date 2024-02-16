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TFF'den tarihi karar: Süper Lig’de hakem tartışmaları bitiyor!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de hakemlik kalitesini artırmak için 26. haftadan itibaren yeni uygulama başlatıyor. 10 İsim, Türk futboluna yeni bir soluk getirecek.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
TFF'den tarihi karar: Süper Lig’de hakem tartışmaları bitiyor! mask
TFF'den tarihi karar: Süper Lig’de hakem tartışmaları bitiyor!
TFF'den tarihi karar: Süper Lig’de hakem tartışmaları bitiyor!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in kalitesini artırmak ve Türk hakemliğini geliştirmek adına önemli bir adım attı. 26. haftadan itibaren devreye girecek olan yabancı TV gözlemcisi uygulaması, Türk futbolunda yeni bir dönemi başlatıyor.

TFF'den tarihi karar: Süper Lig’de hakem tartışmaları bitiyor!

10 Deneyimli isimden değerlendirme

Bu uygulama ile UEFA'nın eski elit hakemleri arasından seçilen 10 deneyimli yabancı gözlemci, ligdeki hakemlerin performansını değerlendirerek futbolun daha adil ve kaliteli olmasına katkı sağlayacak.

TFF'den tarihi karar: Süper Lig’de hakem tartışmaları bitiyor!

Hakem puanlamasında yeni sistem

Yabancı gözlemciler tarafından verilecek puanlar, hakem puanlama sisteminin yarısını oluşturacak. Diğer yüzde 50'lik kısım ise saha gözlemcileri, VAR kadrosu ve üst iki ligde görev yapan hakem ve gözlemcilerin katılacağı anketlerle belirlenecek. Böylece, hakemlerin her yönüyle değerlendirilmesi ve gelişimlerine katkıda bulunulması hedefleniyor.

TFF'den tarihi karar: Süper Lig’de hakem tartışmaları bitiyor!

Futbolun geleceği için büyük adım

TFF'nin bu hamlesi, Türk futbolunun uluslararası standartlarda rekabet edebilirliğini artırmayı amaçlıyor. Yabancı gözlemcilerin tecrübesi ve bilgisi, yerel hakemlerin gelişimine büyük katkı sağlayacak. Ayrıca, hakem hatalarının azalması ve maçların daha adil bir şekilde yönetilmesi, ligimizin kalitesini ve izlenirliliğini artıracak önemli faktörler arasında.

TFF'den tarihi karar: Süper Lig’de hakem tartışmaları bitiyor!

UEFA elitinden 10 deneyimli isim

TFF'nin açıklamasına göre, yabancı gözlemci kadrosu, futbolun üst liglerinde önemli tecrübeleri olan isimlerden oluşuyor. Frank De Bleeckere (Belçika), Jorn West Larsen (Danimarka), Mike Riley (İngiltere), David Borbalan (İspanya), Cees Bakker (Hollanda), Alan Snoddy (Kuzey İrlanda), Lucilio Batista (Portekiz), Alexs Deaconu (Romanya), William Young (İskoçya) ve Bo Karlsson (İsveç), bu yenilikçi adımın öncülerinden.

TFF'den tarihi karar: Süper Lig’de hakem tartışmaları bitiyor!

16 Şub 2024 - 13:49 - Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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