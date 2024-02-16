Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Savaş Gemisi üretecek! Hangi ülkeyle anlaşma sağlandı?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı, iş insanı Aziz Yıldırım liderliğindeki Dearsan Shipyard, savunma sanayii sektöründe önemli bir adım attı. Türkiye ve Kazakistan arasındaki stratejik iş birliğini pekiştiren bu hamle, iki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliklerine yeni bir boyut kazandırıyor.

Kazakistan ile tarihi anlaşma

Dearsan Shipyard, Kazakistan'da önemli bir tersane yatırımı gerçekleştirmek üzere Kazakistan Devlet Yetkilileri ile el sıkıştı. Bu anlaşma, Tuzla'da küçük çaplı savaş gemisi, denizaltı ve fırkateyn üretimi yapan şirketin uluslararası alandaki faaliyetlerini genişletiyor. Yapılan resmi açıklamaya göre, bu tersane 2024 yılı başından itibaren gemi inşa faaliyetlerine başlayacak.

Savunma sanayiinde yeni bir sayfa

Dearsan Shipyard'ın bu yeni projesi, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki global temsilciliğini daha da güçlendiriyor. Şirket, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma Sanayimizin faaliyet alanlarında ülkemizi yurtdışında çeşitli ülkelerde başarıyla temsil eden Dearsan, çalıştığı projelere bir yenisini daha ekledi" ifadelerine yer verdi. Bu sözleşme, hem Dearsan Shipyard için hem de Türkiye'nin savunma sanayisi için büyük önem taşıyor.

Sosyal medyada gündem oldu

Aziz Yıldırım'ın Dearsan Shipyard ile gerçekleştirdiği bu anlaşma, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanının böylesine önemli bir savunma sanayii projesinde yer alması, futbol ve iş dünyası arasındaki sınırları aşan bir başarı hikayesi olarak görülüyor.

Geleceğe yatırım

Bu anlaşma, aynı zamanda Dearsan Shipyard'ın ve Türkiye'nin geleceğine yapılan bir yatırım olarak öne çıkıyor. Kazakistan'daki tersane yatırımı, bölgedeki savunma sanayii kapasitesini artırırken, Türkiye'nin de bu alandaki etkinliğini ve rekabet gücünü artırıyor. Şirket, bu projeyle birlikte savunma sanayiindeki yenilikçi yaklaşımlarını ve teknolojik kapasitesini uluslararası alanda sergileme fırsatı bulacak.