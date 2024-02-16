Orman köylülerine müjde! Hibe destekli faizsiz kredi sahipleri belli oldu!

Bu özel proje ile köylüler, traktör alımı, dış cephe mantolama ve güneş enerjisi sistemi kurulumu için büyük bir fırsat elde etti.

Kura Heyecanı: 42 Aileye 4.98 Milyon Liralık Kredi

Projenin finansal detaylarına göre, toplamda 4 milyon 980 bin liralık kredi paketi sunuldu. Bu paketin 996 bin lirası hibe olarak ayrıldı. Bolu Orman İşletme Müdür Yardımcısı Semih Can ve ekibinin yönetiminde gerçekleşen kura çekimi, büyük bir şeffaflık ve adalet örneği sergiledi. Kredi kullanacak aileler, traktör için 7 yıl, dış cephe mantolama için 5 yıl ve güneş enerjisi sistemi için 7 yıl vade avantajı ile bu destekten yararlanacak.

Orman Köylüsünün Yanındayız: Refah Seviyesi Artacak

Semih Can, projenin orman köylülerinin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflediğini belirtti. Köy muhtarları ile yapılan toplantılarda, köylülerin talep ve istekleri dinlendi, projenin köylülerin ihtiyaçlarına en uygun şekilde şekillendirilmesi sağlandı. Bu desteklerle birlikte orman köylülerinin ekonomik refahının artırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi hedefleniyor.