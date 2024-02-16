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Survivor Sahra Işık'ın Vedası ve Sonrasında Yaptığı Çarpıcı Paylaşım!

Survivor All Star 2024'te Sahra Işık'ın veda kararı ve ardından yaptığı dikkat çekici Instagram paylaşımı sosyal medyayı salladı. İşte Sahra'nın yarışmadan ayrılışının perde arkası.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Survivor Sahra Işık'ın Vedası ve Sonrasında Yaptığı Çarpıcı Paylaşım! mask
Survivor Sahra Işık'ın Vedası ve Sonrasında Yaptığı Çarpıcı Paylaşım!
Survivor Sahra Işık'ın Vedası ve Sonrasında Yaptığı Çarpıcı Paylaşım!
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Survivor All Star 2024, dün akşam yaşananlarla yine gündeme oturdu. Eleme adayları arasında yer alan Sahra Işık, yarışmaya veda eden isim oldu. Bu karar, hem yarışmacılar hem de izleyiciler için sürpriz oldu. Sahra'nın Survivor macerasının sona ermesi, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Survivor Sahra Işık'ın Vedası ve Sonrasında Yaptığı Çarpıcı Paylaşım!

Şaşırtan Veda ve Duygusal Açıklama

Sahra Işık, eleme adayları arasında bulunmasına rağmen, dün akşamki bölümde yarışmayı bırakma kararı aldı. Survivor All Star'da bu hafta eleme adayları Aysu, Pınar, Sahra ve Aleyna Kalaycıoğlu şeklinde sıralanmıştı. Ancak Sahra'nın ani veda kararı, programa damga vurdu. Murat Ceylan'ın açıklamasıyla Sahra'nın yarışmayı bıraktığı duyuruldu. Ceylan, "Şartlar çok zor ve her bir yarışmacıyı kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak Sahra bırakmak istediğini bizlerle paylaştı ve biz de saygı duymak zorundayız," ifadelerini kullandı.

Survivor Sahra Işık'ın Vedası ve Sonrasında Yaptığı Çarpıcı Paylaşım!

Sosyal Medyada Gündem Olan Paylaşım

Sahra Işık, Survivor'a vedasının ardından Instagram hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. 947 bin takipçisi bulunan Işık, hikayeler bölümünde "Hayatımı bitirmeye çalışanların, beni ailemle vuran ........hayatını bitirmeye geliyorum. N-M-S..." ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Survivor Sahra Işık'ın Vedası ve Sonrasında Yaptığı Çarpıcı Paylaşım!

Yarışmadan Daha Fazlası

Sahra Işık'ın yarışmadan ayrılma kararı ve sonrasında yaptığı paylaşım, Survivor All Star 2024'te yaşananların yalnızca bir yarışmadan ibaret olmadığını gösteriyor. Sahra'nın geçmişte Nagihan ile yaşadığı tartışma da dahil olmak üzere, yarışmacıların kişisel hikayeleri ve duygusal mücadeleleri, Survivor'ın sadece fiziksel bir yarışma olmadığının altını çiziyor.

Survivor Sahra Işık'ın Vedası ve Sonrasında Yaptığı Çarpıcı Paylaşım!

16 Şub 2024 - 14:47 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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