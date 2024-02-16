Bolu Adalet Teşkilatı Arama ve Kurtarma Derneği kuruldu

Bolu Adliyesi'nden örnek girişim
Bolu Adliyesi personeli, deprem gibi afet anlarında hayat kurtarmak amacıyla "Bolu Adalet Teşkilatı Arama ve Kurtarma Derneği"ni hayata geçirdi. Bu önemli adım, özellikle 6 Şubat 2023'te yaşanan ve Kahramanmaraş ile çevre illeri de etkileyen depremin ardından, arama ve kurtarma çalışmalarının kritik önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Depremin Ardından Gelen Hayat Kurtarma Misyonu
Kahramanmaraş merkezli depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, Bolu Adliyesi'nde görev yapan personel, enkaz altında kalan insanları kurtarma ihtiyacını derinden hissetti. Bu duyarlılıkla kurulan dernek, deprem anında hızlı ve etkili müdahale edebilmek için gerekli donanıma sahip olmayı hedefliyor.
Derneğin Başarıları ve Hedefleri
Bolu Adalet Teşkilatı Arama ve Kurtarma Derneği, İçişleri Bakanlığı'nın maddi desteğiyle ekipmanlarını tamamladı ve AFAD ile koordineli olarak eğitimlerine devam ediyor. Dernek, ilk etapta Kentsel Hafif Arama ve Kurtarma Akredite sınavında birincilik elde etti, bu başarı onların alanındaki uzmanlığını ve ciddiyetini kanıtlıyor.
Adalet Bakanlığı'ndan Beklenen Destek
Adliye personelinden oluşan bu derneğin, Adalet Bakanlığı tarafından her türlü desteği alması gerektiği vurgulanıyor. Bu destek, derneğin daha fazla eğitim almasını, donanımını genişletmesini ve böylece daha fazla hayat kurtarmasını sağlayacak.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.