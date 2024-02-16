Bolu Adalet Teşkilatı Arama ve Kurtarma Derneği kuruldu

Bolu Adliyesi'nden örnek girişim

Bolu Adliyesi personeli, deprem gibi afet anlarında hayat kurtarmak amacıyla "Bolu Adalet Teşkilatı Arama ve Kurtarma Derneği"ni hayata geçirdi. Bu önemli adım, özellikle 6 Şubat 2023'te yaşanan ve Kahramanmaraş ile çevre illeri de etkileyen depremin ardından, arama ve kurtarma çalışmalarının kritik önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Depremin Ardından Gelen Hayat Kurtarma Misyonu

Kahramanmaraş merkezli depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, Bolu Adliyesi'nde görev yapan personel, enkaz altında kalan insanları kurtarma ihtiyacını derinden hissetti. Bu duyarlılıkla kurulan dernek, deprem anında hızlı ve etkili müdahale edebilmek için gerekli donanıma sahip olmayı hedefliyor.

Derneğin Başarıları ve Hedefleri

Bolu Adalet Teşkilatı Arama ve Kurtarma Derneği, İçişleri Bakanlığı'nın maddi desteğiyle ekipmanlarını tamamladı ve AFAD ile koordineli olarak eğitimlerine devam ediyor. Dernek, ilk etapta Kentsel Hafif Arama ve Kurtarma Akredite sınavında birincilik elde etti, bu başarı onların alanındaki uzmanlığını ve ciddiyetini kanıtlıyor.

Adalet Bakanlığı'ndan Beklenen Destek

Adliye personelinden oluşan bu derneğin, Adalet Bakanlığı tarafından her türlü desteği alması gerektiği vurgulanıyor. Bu destek, derneğin daha fazla eğitim almasını, donanımını genişletmesini ve böylece daha fazla hayat kurtarmasını sağlayacak.