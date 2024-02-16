Yeni Renault Duster hakkında bilinmesi gerekenler! Fiyatı ve özellikleri neler?

Renault, otomotiv dünyasının merakla beklediği tamamen yenilenen Duster'ı duyurdu. Bu yenilik, Dacia'nın öncülüğünde, yeni bir platform, çağdaş tasarım ve çeşitli güç aktarma organları seçenekleriyle otomobil severlerin beğenisine sunuluyor. 2025'te giriş yapacak olan bu model, büyük bir heyecan yaratıyor.

Yenilikçi Platform: Renault-Nissan İttifakı'nın CMF-B Mucizesi

Yeni Duster, Renault-Nissan İttifakı'nın gelişmiş CMF-B platformu üzerine kuruluyor. Dünya çapında birçok modelin temelini oluşturan bu platform, M0 mimarisine kıyasla daha fazla yenilik ve adaptasyon imkanı sunuyor. Renault-Nissan ittifakı, Hindistan pazarına özel olarak altı yeni modelin lansmanı için 5.300 milyar Rupi'lik bir yatırım yaptığını açıkladı. Bu yatırım, CMF-B platformunun yanı sıra elektrikli araçlar için de önemli bir adım niteliğinde.

Dış Tasarım: Kaslı ve Modern Çizgiler

Yeni Duster, daha keskin hatlara ve kaslı bir yapıya sahip. 18 inçlik büyük jantlar, köşeli çamurluklar ve Y şeklindeki gündüz farları, aracın dış görünümüne dinamizm katıyor. Hindistan versiyonunun ön tasarımında ufak farklılıklar beklenirken, aracın yan ve arka kısmı modern ve çekici detaylarla dolu.

İç Mekan ve Teknoloji Harikası

Aracın iç mekanı, kullanıcıyı merkeze alan ergonomik bir tasarıma sahip. 10,1 inç dokunmatik ekran, 7 inç dijital gösterge paneli ve Arkamys 3D ses özellikli altı hoparlörlü ses sistemi gibi teknolojik özellikler, konforu ve kullanım kolaylığını artırıyor. Ayrıca, araç içi şarj çözümleri ve ADAS gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri de yeni Duster'da yer alıyor.

Güç Aktarma Organları: Çevreci ve Güçlü Seçenekler

Hindistan pazarına özel olarak, Hibrit 140 dahil olmak üzere üç benzinli motor seçeneği sunuluyor. Bu motorlar, yenilikçi hibrit teknolojisi sayesinde hem performans hem de yakıt verimliliği vaat ediyor. AWD versiyonu ise dört tekerlekten çekiş sistemiyle her türlü arazi koşuluna uyum sağlayabiliyor.



Fiyatı Ne Olacak? Türkiye’ye Ne Zaman Geliyor?

35 bin dolarlık fiyatıyla piyasaya sürülmesi beklenen yeni Renault Duster, 2025 Ekim ayında ise Türkiye yollarında olması bekleniyor.

Lansmanı ve Rekabetçi Piyasa

2025 sonunda Hindistan'da piyasaya sürülecek olan yeni Duster, Rs 20 lakh civarında bir fiyatla rekabetçi bir segmente adım atacak. Hyundai Creta, Kia Seltos gibi rakipleriyle mücadele edecek olan Duster, sağlam yapısı ve marka değeriyle dikkat çekmeyi hedefliyor.