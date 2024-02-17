17 Şub 2024 - 00:06- Gündem G:

Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 16-17 Şubat 2024 Merkez, Mengen, Mudurnu, Göynük dikkat!

16-17-18 Şubat 2024 tarihinde Bolu'nun çeşitli ilçelerinde, önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 16-17 Şubat 2024 Merkez, Mengen, Mudurnu, Göynük dikkat! mask
Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 16-17 Şubat 2024 Merkez, Mengen, Mudurnu, Göynük dikkat!
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16-17 Şubat 2024 Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

(Parmağınızla tablo üzerinde gezinebilirsiniz)

PK KoduİlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
56831BOLUMENGENARAK, KANCILAR, KARACALAR, KORKUTLAR, MERKEZ, SARIKADILARARAK KÖY YOLU, ARAK KÖYÜ YOLU, ESKİPAZAR MENGEN YOLU, KANCILAR, KARACALAR KÖYÜ YOLU, KORKUTLAR YOLU, SARIKADILAR KÖY YOLU16.02.202409:0017:00
56832BOLUMERKEZKAYSELLERÇOBANKAYA KÖYÜ, KAYSELLER MAHALLE YOLU, KÖY SOKAĞI16.02.202410:0017:30
56882BOLUMENGENSARIKADILAR, TÜRKMENLERSARIKADILAR KÖYÜ YOLU, TÜRKMENLER MAHALLE YOLU17.02.202409:0017:00
56884BOLUMERKEZGÖLKÖY, HAMİDİYE, MERKEZAİBÜ, GÖLKÖY-AŞAĞI-HAMİDİYE-YUMRUKAY, HAMIDIYE, HAMIDIYE-1., HAMİDİYE CD., HAMİDİYE-1. SK., HAMİDİYE-2. SK.17.02.202409:0015:30
56885BOLUMERKEZKILIÇARSLAN101 SK., 123 SK., 124, 124. SK, 125 SK., 126 SK., 144, 144 SK., 145 SK., 152 SK., 155. SK., 156 SK., 157 SK., DR. AKIN ÇAKMAKÇI BULVAR, YUNUS EMRE BULVAR17.02.202415:0017:00
# elektrik, tarih

17 Şub 2024 - 00:06 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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