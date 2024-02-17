Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 16-17 Şubat 2024 Merkez, Mengen, Mudurnu, Göynük dikkat!

16-17 Şubat 2024 Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
(Parmağınızla tablo üzerinde gezinebilirsiniz)
|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|56831
|BOLU
|MENGEN
|ARAK, KANCILAR, KARACALAR, KORKUTLAR, MERKEZ, SARIKADILAR
|ARAK KÖY YOLU, ARAK KÖYÜ YOLU, ESKİPAZAR MENGEN YOLU, KANCILAR, KARACALAR KÖYÜ YOLU, KORKUTLAR YOLU, SARIKADILAR KÖY YOLU
|16.02.2024
|09:00
|17:00
|56832
|BOLU
|MERKEZ
|KAYSELLER
|ÇOBANKAYA KÖYÜ, KAYSELLER MAHALLE YOLU, KÖY SOKAĞI
|16.02.2024
|10:00
|17:30
|56882
|BOLU
|MENGEN
|SARIKADILAR, TÜRKMENLER
|SARIKADILAR KÖYÜ YOLU, TÜRKMENLER MAHALLE YOLU
|17.02.2024
|09:00
|17:00
|56884
|BOLU
|MERKEZ
|GÖLKÖY, HAMİDİYE, MERKEZ
|AİBÜ, GÖLKÖY-AŞAĞI-HAMİDİYE-YUMRUKAY, HAMIDIYE, HAMIDIYE-1., HAMİDİYE CD., HAMİDİYE-1. SK., HAMİDİYE-2. SK.
|17.02.2024
|09:00
|15:30
|56885
|BOLU
|MERKEZ
|KILIÇARSLAN
|101 SK., 123 SK., 124, 124. SK, 125 SK., 126 SK., 144, 144 SK., 145 SK., 152 SK., 155. SK., 156 SK., 157 SK., DR. AKIN ÇAKMAKÇI BULVAR, YUNUS EMRE BULVAR
|17.02.2024
|15:00
|17:00
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.