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Tuzlaspor-Boluspor karşılaşmasında bilet fiyatları şoke etti!

Tuzlaspor-Boluspor maçında bilet fiyatları şok etti! Fiyatlar, futbolseverlerin tepkisini çekti. Fahiş fiyat politikası ve bazı iddialar gündemde.

Mustafa Aykan
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Tuzlaspor-Boluspor karşılaşmasında bilet fiyatları şoke etti! mask
Tuzlaspor-Boluspor karşılaşmasında bilet fiyatları şoke etti!
Tuzlaspor-Boluspor karşılaşmasında bilet fiyatları şoke etti!
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Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında futbolseverleri bir araya getiren Tuzlaspor ile Boluspor maçı, bilet fiyatlarıyla gündeme bomba gibi düştü. İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda gerçekleşen bu önemli karşılaşma, sadece sahadaki mücadelesiyle değil, aynı zamanda tribünlerdeki fiyat politikasıyla da dikkat çekti.

Tuzlaspor-Boluspor karşılaşmasında bilet fiyatları şoke etti!

Futbol tutkunları şaşkın ve tepkili

Tuzlaspor'un açıkladığı deplasman bilet fiyatları, adeta futbolseverlerin aklını başından aldı. 1.300 Türk Lirası olarak belirlenen deplasman tribünü bilet fiyatı, birçok taraftarı "Maça gitmek için kredi mi çekelim?" sorusunu sormaya itti.

Tuzlaspor-Boluspor karşılaşmasında bilet fiyatları şoke etti!

Ev sahibi tribünü fiyatları

Ev sahibi takım taraftarları için ise bilet fiyatları 1.000 TL olarak belirlendi, bu da futbolseverlerin büyük tepkisine yol açtı.

Tuzlaspor-Boluspor karşılaşmasında bilet fiyatları şoke etti!

Tuzlaspor'un fahiş fiyat politikası

Tuzlaspor'un bu bilet fiyatlandırma politikası, ilk defa gündeme gelmiyor. Daha önce Sakaryaspor, Eyüpspor ve Kocaelispor maçlarında da benzer fahiş fiyatlarla karşılaşılmıştı. Özellikle geçen sezon Eyüpspor maçında uygulanan 50.000 TL'lik deplasman bilet fiyatı, futbol dünyasında uzun süre konuşulmuştu.

Tuzlaspor-Boluspor karşılaşmasında bilet fiyatları şoke etti!

Eleştiriler giderek artıyor

Tuzlaspor'un astronomik bilet fiyatlarına karşı Bolu'da ve tüm futbolseverler arasında büyük bir tepki var. Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda yapılan eleştiriler, konunun sıcaklığını koruyor.

Tuzlaspor-Boluspor karşılaşmasında bilet fiyatları şoke etti!

Kara para aklama iddiası

Ayrıca, gazeteci Murat Ağırel tarafından ortaya atılan kara para aklama iddiaları, Tuzlaspor'un bu bilet fiyatı politikasının altında yatan sebepler hakkında soru işaretleri yaratıyor.

Tuzlaspor-Boluspor karşılaşmasında bilet fiyatları şoke etti!

 

 

 

 

# boluspor, istanbul, tepki, kredi

16 Şub 2024 - 15:58 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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