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Bolu ve çevresi hava durumu analizi: Kar yağışı ve yağmurlu hava koşulları

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'in gözdesi Bolu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Ankara, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak illeri, 16- 17- 18 Şubat 2024 tarihleri arasında kışın soğuk yüzünü hissedecek.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu ve çevresi hava durumu analizi: Kar yağışı ve yağmurlu hava koşulları mask
Bolu ve çevresi hava durumu analizi: Kar yağışı ve yağmurlu hava koşulları
Bolu ve çevresi hava durumu analizi: Kar yağışı ve yağmurlu hava koşulları
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, bu hafta sonu söz konusu bölgelerde kar yağışı ve yağmurlu hava koşulları gözlenmesi bekleniyor. Kışın zarif dokunuşu, bölgeyi beyaz bir örtüyle kaplayarak doğal güzelliklerin bir kez daha ön plana çıkmasını sağlayacak.

Bolu ve çevresi hava durumu analizi: Kar yağışı ve yağmurlu hava koşulları

Mevsim normalleri içinde bir kış masalı

Bolu ve çevre illerinde mevcut hava durumu, mevsim normalleri dahilinde seyrediyor. Ancak, hafta sonu yaklaştıkça beklenen kar yağışı, bölge sakinleri ve ziyaretçilere kış mevsiminin tüm güzelliklerini yaşatma fırsatı sunacak. Kışın bu en güzel hali, doğaseverler için kaçırılmayacak bir görsel şölen oluşturacak.

Bolu ve çevresi hava durumu analizi: Kar yağışı ve yağmurlu hava koşulları

Güvenlik önlemleri ve hazırlıklı olmanın önemi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle kar yağışı ve yağmurlu hava koşullarında vatandaşların hazırlıklı olmalarını ve gerekli tüm önlemleri almalarını öneriyor. Sürücülerin dikkatli olması ve güvenlik önlemlerini artırması gerektiği vurgulanırken, ani hava değişikliklerine karşı uyanık olunması gerektiği belirtti. Güvenlik önlemleri, kış koşullarında herkesin güvende kalmasını sağlayacak en önemli adımlardan biri.

Bolu ve çevresi hava durumu analizi: Kar yağışı ve yağmurlu hava koşulları

Güncel hava durumunu takip etmek neden bu kadar önemli?

Bolu ve çevresinde yaşayanlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu raporlarını takip etmek büyük önem taşıyor. Bu güncellemeler, bölge sakinleri ve ziyaretçilerin günlük ve haftalık planlarını daha etkin bir şekilde yapabilmelerini sağlıyor. Güvenli bir kış geçirmek için alınacak önlemler ve hava durumu takibi, herkesin rahat bir nefes almasına yardımcı olacak.

Bu dönem, Bolu ve çevre illerde yaşayanlar ile bu bölgelere seyahat etmeyi düşünenler için doğanın en güzel hallerini keşfetme ve kış mevsiminin tadını çıkarma fırsatı sunuyor.Bolu ve çevresi hava durumu analizi: Kar yağışı ve yağmurlu hava koşulları

İl il hava durumu raporu:

Bolu Hava Durumu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 3°C En düşük: 3°C Karla Karışık Yağmurlu

17 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Karla Karışık Yağmurlu

18 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 5°C En düşük: 2°C Karla Karışık Yağmurlu

Bartın Hava Durumu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 8°C En düşük: 7°C Bulutlu

17 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 9°C En düşük: 7°C Bulutlu

18 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 8°C En düşük: -2°C Karla Karışık Yağmurlu

 

Karabük Hava Durumu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu

17 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 8°C En düşük: 5°C Bulutlu

18 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 8°C En düşük:1°C Hafif Yağmurlu

Kastamonu Hava Durumu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 7°C En düşük: 2°C Bulutlu

17 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu

18 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 6°C En düşük: -1°C Yağmurlu

Sinop Hava Durumu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 12°C En düşük: 8°C Bulutlu 

17 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 12°C En düşük: 8°C Bulutlu 

18 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 9°C En düşük: 6°C Bulutlu

Çankırı Hava Durumu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 8°C En düşük: 3°C Bulutlu 

17 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 9°C En düşük: 4°C Bulutlu 

18 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 6°C En düşük: -2°C Yağmurlu

Bilecik Hava Durumu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 6°C En düşük: 1°C Hafif Yağmurlu

17 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 10°C En düşük: 3°C Bulutlu

18 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 9°C En düşük: 2°C Hafif Yağmurlu

İstanbul Hava Durumu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu

17 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 8 °C En düşük: 6°C Bulutlu

18 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 8°C En düşük: 6°C Bulutlu

Ankara Hava Durumu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Bulutlu

17 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 10°C En düşük: -1°C Bulutlu

18 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 8°C En düşük: -2°C Bulutlu

İzmir Hava Durumu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 12°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu

17 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 12°C En düşük: 6°C Parçalı Bulutlu

18 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 15°C En düşük: 7°C Bulutlu

Bursa Hava Durumu

16 Şubat 2024 Cuma En yüksek: 6°C En düşük: 2° Yağmurlu

17 Şubat 2024 Cumartesi En yüksek: 6°C En düşük: 5°C Bulutlu

18 Şubat 2024 Pazar En yüksek: 8°C En düşük: 3°C Bulutlu

# pazar, izmir, ankara, sinop, kastamonu, karabük, istanbul, bartın

17 Şub 2024 - 01:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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