Küresel Eşek Ticaretinde Korkunç Gerçekler: Milyonlarca Hayvanın Acımasız Sonu

Dünya genelinde milyonlarca eşek, geleneksel Çin tıbbında kullanılan bir ürün olan ejiao için sadece derileri amacıyla öldürülüyor.

İngiltere merkezli hayvan refahı kuruluşu Donkey Sanctuary'nin son raporuna göre, ejiao üretimi için her yıl en az 5.9 milyon eşek katlediliyor. Bu durum, hem hayvan hakları ihlalleri hem de sürdürülebilirlik açısından ciddi endişeler doğuruyor.

Ejiao Talebinin Korkunç Maliyeti

Ejiao, eşek derisinden elde edilen bir jelatin türüdür ve geleneksel Çin tıbbında çeşitli sağlık faydaları olduğuna inanılarak kullanılmaktadır. Ancak, bu talep, Çin'deki eşek popülasyonunun hızlı bir şekilde azalmasına ve uluslararası eşek ticaretinin artmasına neden olmuştur. Donkey Sanctuary, Afrika başta olmak üzere dünya genelinde savunmasız eşek popülasyonlarının ve bu hayvanlara bağımlı toplulukların bu ticaretten olumsuz etkilendiğini belirtiyor.

Zulme Karşı Yasal Hareketler

Afrika ülkeleri ve Brezilya gibi bazı ülkeler, eşeklerin derileri için öldürülmesine karşı yasal önlemler almaya başladı. Bu yasaklar, ejiao endüstrisini daha etik ve sürdürülebilir alternatifler aramaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Özellikle, hücresel tarım teknolojisinin gelişimi, hayvanları öldürmeden laboratuvar ortamında hayvansal kolajen üretme potansiyeline sahip.

Hücresel Tarımın Potansiyeli

Donkey Sanctuary, hücresel tarımın ejiao üretimi için bir alternatif olarak sunulabileceğini vurguluyor. Bu yöntem, hayvanlardan elde edilen ilk hücrelerin laboratuvar ortamında çoğaltılarak istenilen ürünün üretilmesini sağlıyor. Böylece, hayvan refahı korunurken sürdürülebilir bir üretim yöntemi de mümkün hale geliyor.