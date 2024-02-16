- Yaşam

Bakın şu eşeklere.. Bu ilaç için yılda 6 milyon eşek katlediliyor!

Geleneksel Çin tıbbında kullanılan ejiao için her yıl milyonlarca eşek acımasızca öldürülüyor. İngiltere merkezli Donkey Sanctuary'nin raporu, bu karanlık ticaretin detaylarını ve ejiao talebinin yarattığı global krizi ortaya koyuyor. Hücresel tarım gibi etik alternatiflerin gelişimi, hayvan refahı için yeni umutlar sunuyor.

Rahmiye Beydili
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Bakın şu eşeklere.. Bu ilaç için yılda 6 milyon eşek katlediliyor! mask
Bakın şu eşeklere.. Bu ilaç için yılda 6 milyon eşek katlediliyor!
Bakın şu eşeklere.. Bu ilaç için yılda 6 milyon eşek katlediliyor!
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Küresel Eşek Ticaretinde Korkunç Gerçekler: Milyonlarca Hayvanın Acımasız Sonu

Dünya genelinde milyonlarca eşek, geleneksel Çin tıbbında kullanılan bir ürün olan ejiao için sadece derileri amacıyla öldürülüyor.

Bakın şu eşeklere.. Bu ilaç için yılda 6 milyon eşek katlediliyor!

İngiltere merkezli hayvan refahı kuruluşu Donkey Sanctuary'nin son raporuna göre, ejiao üretimi için her yıl en az 5.9 milyon eşek katlediliyor. Bu durum, hem hayvan hakları ihlalleri hem de sürdürülebilirlik açısından ciddi endişeler doğuruyor.

Bakın şu eşeklere.. Bu ilaç için yılda 6 milyon eşek katlediliyor!

Ejiao Talebinin Korkunç Maliyeti

Ejiao, eşek derisinden elde edilen bir jelatin türüdür ve geleneksel Çin tıbbında çeşitli sağlık faydaları olduğuna inanılarak kullanılmaktadır. Ancak, bu talep, Çin'deki eşek popülasyonunun hızlı bir şekilde azalmasına ve uluslararası eşek ticaretinin artmasına neden olmuştur. Donkey Sanctuary, Afrika başta olmak üzere dünya genelinde savunmasız eşek popülasyonlarının ve bu hayvanlara bağımlı toplulukların bu ticaretten olumsuz etkilendiğini belirtiyor.

Bakın şu eşeklere.. Bu ilaç için yılda 6 milyon eşek katlediliyor!

Zulme Karşı Yasal Hareketler

Afrika ülkeleri ve Brezilya gibi bazı ülkeler, eşeklerin derileri için öldürülmesine karşı yasal önlemler almaya başladı. Bu yasaklar, ejiao endüstrisini daha etik ve sürdürülebilir alternatifler aramaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Özellikle, hücresel tarım teknolojisinin gelişimi, hayvanları öldürmeden laboratuvar ortamında hayvansal kolajen üretme potansiyeline sahip.

Bakın şu eşeklere.. Bu ilaç için yılda 6 milyon eşek katlediliyor!

Hücresel Tarımın Potansiyeli

Donkey Sanctuary, hücresel tarımın ejiao üretimi için bir alternatif olarak sunulabileceğini vurguluyor. Bu yöntem, hayvanlardan elde edilen ilk hücrelerin laboratuvar ortamında çoğaltılarak istenilen ürünün üretilmesini sağlıyor. Böylece, hayvan refahı korunurken sürdürülebilir bir üretim yöntemi de mümkün hale geliyor.

Bakın şu eşeklere.. Bu ilaç için yılda 6 milyon eşek katlediliyor!

# tarım, üretim

16 Şub 2024 - 16:16 - Yaşam

Mahreç  Rahmiye Beydili

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