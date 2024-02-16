Bolu 2024 yerel seçimleri sandık ve seçmen sayıları açıklandı

Bolu, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek 2024 Yerel Seçimleri için hazırlıklarını hızlandırdı. Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği takvime göre, siyasi partiler aday listelerini son teslim tarihinden önce seçim kurullarına sunacak. Bu önemli tarihin yaklaşmasıyla birlikte, Bolu'daki seçmenler ve adaylar büyük bir heyecan içinde.

Bolu Merkez ve köylerinde sandık sayıları

Bolu Merkez, bu seçim döneminde toplam 403 sandıkla oy kullanma işlemini kolaylaştıracak. Bu sandıklardan ikisi seyyar olarak hizmet verecekken, biri de cezaevindeki seçmenler için ayrıldı. Bolu'nun merkezine bağlı köylerde ise 113 sandık kurulacak. Bu, Bolu genelinde toplamda 536 sandık anlamına geliyor.

Bolu'da oy kullanacak seçmen sayısı

2024 Yerel Seçimleri'nde Bolu'da oy kullanacak seçmen sayısı büyük bir merak konusu. Bu önemli günde, Bolu Belediye Başkanlığı, İl Genel Meclis üyeliği, Belediye Meclis üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimleri için Bolu merkezde 154 bin 931 seçmen oy kullanma hakkına sahip olacak.

Bolu’nun ilçelerinde ise sandık ve seçmen sayıları şu şekilde:

İLÇELER Seçmen Sayısı Sandık Sayısı Bolu Merkez 154 bin 934 2 seyyar 536 Sandık Seben 4 bin 69 1 seyyar 38 Sandık Kıbrıscık 2 bin 507 1 Seyyar 26 Sandık Dörtdivan 5 bin 935 1 Seryyar 34 Sandık Yeniçağa 5 bin 714 1 Seyyar 29 Sandık Gerede 27 bin 12 1 Seyyar 147 Sandık Mengen 11 bin 989 1 Seyyar 78 Sandık Mudurnu 15 bin 161 1 Seyyar 92 Sandık Göynük 11 bin 747 1 Seyyar 81 Sandık Toplam 238 Bin 525 10 Seyyar 1061 Sandık

Seçim süreci ve takvimi

Seçim süreci, Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği takvime göre ilerliyor. Partilerin aday listelerini son teslim tarihi olan 20 Şubat'a kadar seçim kurullarına vermesi gerekiyor. Bu süreç, Bolu'da seçim hazırlıklarının da hız kazanmasını sağlıyor.

Bolu'da seçmenler ne diyor?

Bolu'daki seçmenler, yerel seçimlere büyük bir ilgi gösteriyor. Belediye başkanlığı, il genel meclisi ve diğer yerel yönetim pozisyonları için oy kullanacak olan Bolulular, adayların projelerini ve vaatlerini yakından takip ediyor. Seçmenler, bu seçimlerin Bolu için önemli değişiklikler getireceğine inanıyor.

31 Mart'ta yapılacak olan seçimler, Bolu'nun gelecek dört yılını şekillendirecek. Seçmenler, oy kullanma işleminin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini ve adil bir seçim süreci olmasını umuyor. Sonuçlar, Bolu'nun yönetim şeklini ve yerel politikalarını doğrudan etkileyecek.