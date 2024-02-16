16 Şub 2024 - 20:00- Gündem G:

Bolu 2024 yerel seçimleri sandık ve seçmen sayıları açıklandı

Bolu'da 2024 Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Bolu Merkez ilçe ve köylerinde kaç sandık kurulacak? Bolu’da kaç seçmen oy kullanacak? 2024 Yerel seçimlerinde ne için oy kullanılacak? Bolu’da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimi sağlıklı şekilde işliyor…

Arzu Sarı
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Bolu 2024 yerel seçimleri sandık ve seçmen sayıları açıklandı mask
Bolu 2024 yerel seçimleri sandık ve seçmen sayıları açıklandı
Bolu 2024 yerel seçimleri sandık ve seçmen sayıları açıklandı
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Bolu'da seçim heyecanı

Bolu, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek 2024 Yerel Seçimleri için hazırlıklarını hızlandırdı. Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği takvime göre, siyasi partiler aday listelerini son teslim tarihinden önce seçim kurullarına sunacak. Bu önemli tarihin yaklaşmasıyla birlikte, Bolu'daki seçmenler ve adaylar büyük bir heyecan içinde.

Bolu 2024 yerel seçimleri sandık ve seçmen sayıları açıklandı

Bolu Merkez ve köylerinde sandık sayıları

Bolu Merkez, bu seçim döneminde toplam 403 sandıkla oy kullanma işlemini kolaylaştıracak. Bu sandıklardan ikisi seyyar olarak hizmet verecekken, biri de cezaevindeki seçmenler için ayrıldı. Bolu'nun merkezine bağlı köylerde ise 113 sandık kurulacak. Bu, Bolu genelinde toplamda 536 sandık anlamına geliyor.

Bolu 2024 yerel seçimleri sandık ve seçmen sayıları açıklandı

Bolu'da oy kullanacak seçmen sayısı

2024 Yerel Seçimleri'nde Bolu'da oy kullanacak seçmen sayısı büyük bir merak konusu. Bu önemli günde, Bolu Belediye Başkanlığı, İl Genel Meclis üyeliği, Belediye Meclis üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimleri için Bolu merkezde 154 bin 931 seçmen oy kullanma hakkına sahip olacak.Bolu 2024 yerel seçimleri sandık ve seçmen sayıları açıklandı

Bolu’nun ilçelerinde ise sandık ve seçmen sayıları şu şekilde:

İLÇELERSeçmen SayısıSandık Sayısı
Bolu Merkez154 bin 9342 seyyar 536 Sandık
Seben4 bin 691 seyyar 38 Sandık
Kıbrıscık2 bin 5071 Seyyar 26 Sandık
Dörtdivan5 bin 9351 Seryyar 34 Sandık
Yeniçağa5 bin 7141 Seyyar 29 Sandık
Gerede27 bin 121 Seyyar 147 Sandık
Mengen11 bin 9891 Seyyar 78 Sandık
Mudurnu15 bin 1611 Seyyar 92 Sandık
Göynük11 bin 7471 Seyyar 81 Sandık
Toplam238 Bin 52510 Seyyar 1061 Sandık

Seçim süreci ve takvimi

Seçim süreci, Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği takvime göre ilerliyor. Partilerin aday listelerini son teslim tarihi olan 20 Şubat'a kadar seçim kurullarına vermesi gerekiyor. Bu süreç, Bolu'da seçim hazırlıklarının da hız kazanmasını sağlıyor.

Bolu'da seçmenler ne diyor?

Bolu'daki seçmenler, yerel seçimlere büyük bir ilgi gösteriyor. Belediye başkanlığı, il genel meclisi ve diğer yerel yönetim pozisyonları için oy kullanacak olan Bolulular, adayların projelerini ve vaatlerini yakından takip ediyor. Seçmenler, bu seçimlerin Bolu için önemli değişiklikler getireceğine inanıyor.Bolu 2024 yerel seçimleri sandık ve seçmen sayıları açıklandı

31 Mart'ta yapılacak olan seçimler, Bolu'nun gelecek dört yılını şekillendirecek. Seçmenler, oy kullanma işleminin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini ve adil bir seçim süreci olmasını umuyor. Sonuçlar, Bolu'nun yönetim şeklini ve yerel politikalarını doğrudan etkileyecek.

 

# pazar, belediye, seçim, mudurnu

16 Şub 2024 - 20:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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