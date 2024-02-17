Bolu'da berber ve kuaförlerde 2024 yılı güncel fiyat listesi güncellendi

Bolu'da 2024 fiyat güncellemesi

Bolu, berber ve kuaför hizmetlerindeki yeni fiyat listesiyle dikkat çekiyor. 2024 yılı itibarıyla uygulanmaya başlanacak olan yeni tarifeler, hem erkek hem de kadın müşteriler için bir dizi güzellik hizmetini kapsıyor. Bu güncelleme, özellikle güzellik ve bakım hizmetlerine olan talebin arttığı günümüzde, Boluluların dikkatini çekiyor.

Bayan kuaförlerindeki yeni tarifeler

Bayan kuaförlerindeki hizmetler, saç yıkamadan ombre ve röfleye kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. 2024 fiyatlarına göre, saç yıkama 95 TL, saç kesimi 210 TL, kısa saç fön 150 TL, uzun saç fön 170 TL, kısa saç boyama 500 TL, uzun saç boyama 700 TL, kısa saç açma 900 TL, uzun saç açma 1000TL, ombre 2 bin 250 TL, röfle kısa saç 1000 TL, röfle uzun saç bin 200 TL, perma kısa saç bin 100 TL, perma uzun saç bin 400 TL topuz saç tarama 350 TL, maşa 300 TL jöle köpük 135 TL, fantezi yüz makyajı 560 TL, günlük yüz makyajı 400 TL, kaş alma 95 TL, bıyık alma 45 TL, nasır alma 215 TL yüz alma 200 TL, manikür 240 TL, pedikür 300 TL, türban tasarım 420 TL oldu.

Erkekler için berber fiyatları

Erkek müşteriler için berber hizmetlerinde de fiyat güncellemesi yapıldı. Saç kesimi 150 TL, sakal kesimi 100 TL, sakal şekil verme 110 TL, saç yıkama 75 TL, saç fön 80 TL, saç boyama 420 TL, bıyık boyama 150 TL, cilt bakımı ve maskesi 220 TL, yanak-kulak-ense ağda 100 TL, masaj 100 TL oldu.

Öğrencilere özel indirimler

Bolu'daki berber ve kuaförler, öğrencilere özel olarak yüzde 20 indirim sunuyor. Bu indirim, özellikle bütçelerine dikkat etmek zorunda olan öğrenciler için büyük bir avantaj sağlıyor. İndirimli fiyatlar, genç müşterilerin de bu hizmetlerden faydalanabilmesine olanak tanıyor.

Güzellik salonlarının zamlı tarifesi

Güzellik salonları, cilt bakımından epilasyona, solaryumdan masaja kadar birçok hizmeti içeren geniş bir spektrum sunuyor. 2024 fiyat listesine göre, cilt bakımı 800 TL, iğneli epilasyon dakikası 35 TL, jelli epilasyon dakikası 35 TL, solaryum dakikası 35 TL, vücut masajı 650 TL, makyaj 560 TL, komple bacak sir ağda 315 TL, koltuk altı sir 95 TL, kaş alma 95 TL, bıyık alma ip-sir 45 TL, yüz alma sir 200 TL, manikür 240 TL, pedikür 300 TL, nasır alma 215 TL, parafin 230 TL

Bolu'daki bu fiyat güncellemeleri, berber ve kuaför hizmetlerinin yanı sıra, güzellik ve bakım sektörünün genel bir yansıması olarak görülebilir. Müşteri taleplerinin artması ve hizmet kalitesine olan beklentilerin yükselmesi, fiyat listelerindeki bu değişiklikleri kaçınılmaz kılıyor. Bolulular, güzellik ve bakım hizmetlerine olan ilgilerini sürdürürken, sektör de bu talepleri karşılamak için kendini sürekli güncelliyor.